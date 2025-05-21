被指與高允真「顏值不搭」？ 《機智住院醫生生活》鄭準元大方回應：早知道會被說！堅信角色魅力能逆轉風評

演員鄭準元在tvN週末劇《機智住院醫生生活》完結後，接受採訪分享拍攝幕後故事，特別提及與女主角高允貞之間的浪漫演出。

《機智住院醫生生活》於5月18日迎來大結局，劇情講述懷抱理想、夢想成為優秀醫師的住院醫師們，於現實與成長中掙扎、努力的故事。鄭準元在劇中飾演鍾路律濟醫院婦產科四年級住院醫師「具道元」，與由高允貞飾演的一年級後輩「吳怡瑛」從冤家發展成戀人，兩人的CP組合深受觀眾喜愛。

對於一開始有觀眾表示兩人的顏值極不相配，鄭準元坦率表示：「那是早就預想會出現的反應，所以並不感到不快。雖然有這樣的聲音，但我相信角色本身的魅力會扭轉輿論。喜歡的觀眾會有，討厭的也會有。」



談到與高允貞的浪漫戲分時，鄭準元回憶道：「最初拿到的劇本就有牽手的場面，雖然很開心，但也非常擔心。因為我是非常自我客觀化的人，會擔心觀眾是否能接受吳怡瑛喜歡上具道元。當時還向導演請教說『這樣真的可以嗎？』，但導演給了我很多信心和鼓勵。」他進一步表示：「具道元這個角色本身就像是一種幻想式的人物，現實中幾乎不存在那樣完美的人。如果能夠好好詮釋，或許就能說服觀眾。」



當被問到如何表現具道元的魅力時，鄭準元說：「我並不是想要『看起來帥』。因為我不知道什麼是讓女性心動的點，所以跟導演、編劇、工作人員們一起討論、設計這個角色。」至於具道元的溫柔與曖昧行為是否讓人誤會，他笑說：「我也覺得觀眾很容易誤會（笑），但那並不是刻意為之的。」

談及具道元愛上吳怡瑛的瞬間，鄭準元透露：「應該是在吳怡瑛在明恩媛醫生（金惠仁 飾）论文事件中为他出頭、兩人一起在（小区）遊樂場（놀이터）交談的時候。對具道元來說，那是他確認自己感情的轉折點。雖然在現實中第一年住院醫生很難這樣行動，但正因為如此才覺得可愛。」



其中最具話題性的「游乐场」和電梯吻戲也引發熱議，雖然電梯場面只拍攝到背影，讓部分觀眾覺得意猶未盡。對此鄭準元笑說：「雖然有些遺憾，但那其實是為了最終回的鋪墊。最後會以多角度、比較赤裸的方式完整呈現。」



對於這次挑戰浪漫劇的經驗，鄭準元表示：「愛情戲需要用非常細膩的情感說服觀眾，不只是演技，還得考驗我本身的特質是否能傳達出去，因此一開始壓力很大。但幸運的是，收到了不少正面的回應，真的很感謝大家。」

最後他謙虛地表示：「導演拍得很好、編劇寫得精彩，允真的演技也非常出色，才能成就這段戀情。透過這部作品，我確認了自己其實也有能力挑戰浪漫劇的可能性。」

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