《機智住院醫生生活》同期溫暖的友情！高允貞送咖啡車給姜有皙「為HI-BOYZ應援，但不是Hello Girl」XD

OBGY（高允貞、申始雅、姜有皙、韓藝智）感情依舊好！好想看他們一起拍個綜藝啊！

近日，高允貞為姜有皙送上應援咖啡車，咖啡車的橫幅寫著「請多多稱讚我的同期 -520（不是Hello Girl）-」旁邊的看板則寫下「我們的驕傲 HI-BOYZ 嚴JAY請客，今天也要加油！」展現溫暖的同期友情。姜有皙也拍下認證照表達感謝：「520最棒！」（Hello Girl是HI-BOYZ的粉絲名）



而姜有皙在《機智住院醫生生活》飾演男團「HI-BOYZ」出身的熱情住院醫生「嚴在一」，他的昔日隊友是 TOMORROW X TOGETHER 秀彬、然竣。除了一起拍攝〈如果那一天來臨〉練習室舞蹈版、舞蹈挑戰外，他們也將在22日登上《M Countdown》進行表演，彌補劇終的遺憾。



另外，姜有皙目前正在拍攝《瑞草洞》（李鍾碩、文佳煐主演），該劇講述每天在瑞草洞法律城上班的受雇律師（Associate Lawyer）們愉快又熱血的青春劇。通過《苦盡柑來遇見你》和《機智住院醫生生活》兩部作品受到矚目的姜有皙，會再展現什麼樣的新魅力？也備受期待！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞