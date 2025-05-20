BTS Jin & 汤姆・克鲁斯梦幻合作成真：竟是好莱坞巨星主动提议！自拍变视讯通话，Jin全家沾光见巨星

防弹少年团（BTS）成员Jin近日在接受SBS Power FM《Wendy的Young Street》节目访问时，分享了他与好莱坞巨星汤姆・克鲁斯（Tom Cruise）在个人网路综艺节目《Run Jin》（奔跑吧，硕珍）中的特别合作幕后花絮，引发粉丝热议。

Jin坦言这次合作虽不是大型制作，但仍是非常难忘的经验。 他表示：「跟阿汤哥并没有做太多特别的事情，所以如果大家期待太高，可能会觉得『就这样？』，我有点担心这点。」但他也补充道：「我们聊了很多，我还给他推荐了晚餐餐厅呢（笑）。」



令人惊讶的是，这次的合作并非BTS方面主动邀请，而是来自汤姆・克鲁斯方面的提议。 Jin透露：「不是我们去邀请的，是汤姆・克鲁斯那边说想出演，所以我们就根据这个情况来设计节目内容。」为此，Jin甚至提前到电影院观赏了汤姆・克鲁斯即将上映的新片《不可能的任务：最终清算》。



在访谈中，Jin分享了最令他印象深刻的一个小插曲：这场见面刚好发生在韩国的「父母节」当天，他原本只是想跟对方拍张自拍照给妈妈看，没想到汤姆・克鲁斯竟直接说：「那就来个视讯通话吧！」於是Jin立刻打了视讯电话给家人，让妈妈、爷爷、姨母、叔叔等全家人都与汤姆・克鲁斯进行了惊喜视讯。 Jin的家人听闻后又惊又喜，场面温馨又搞笑。主持人Wendy也惊呼：「你家人一定超开心的吧？ 一辈子哪有机会跟汤姆・克鲁斯视讯通话啊，这根本是最强的孝道吧！」



어머니

톰크루즈와 영상통화 하실 때 공연장에서

석진이 보셨을 때 pic.twitter.com/WC4DT7Zptf — 데어 (@HiThereJin) May 17, 2025

而事后汤姆・克鲁斯在接受其他采访时，被问及Jin，他也赞不绝口，称赞「Jin极具天赋，工作也非常认真！」



와우.. 톰 크루즈 한국에서 달방 촬영하셨는데 너무너무 재능있고 보기만 해도 석진이가 재밌었다구, 재능이 넘치고 멋지다는 얘길 정말 많이 하시네 pic.twitter.com/mrOYEZqaUq — 클준 (@uRMyseason) May 16, 2025

另一方面，Jin也在5月16日发行了个人第二张迷你专辑《Echo》，持续展现他作为Solo艺人的音乐魅力。汤姆・克鲁斯则於5月7日访韩，宣传即将上映的电影《不可能的任务：最终清算》（碟中谍8/Mission: Impossible – The Final Reckoning），该片已在韩国正式上映。 这次韩流偶像与好莱坞巨星的跨界交流，成为全球粉丝瞩目的焦点。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻