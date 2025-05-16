【熱門】這兩張臉的視覺饗宴瘋了！BTS Jin新歌MV公開合作申世景，網讚：腦海裡已經幫他們寫好劇本了

BTS 防彈少年團 Jin（金碩珍）：「希望大家在聽歌時，能感受到我滿溢而出的情感。」網友們對於 MV 中，Jin和申世景的同框演出而感到相當興奮！！！

Jin 透過第二張迷你專輯《Echo》，時隔六個月華麗回歸。於今天（16日）下午1點，全球同步發行，共收錄包括主打歌〈Don’t Say You Love Me〉（別說你愛我）在內的7首歌曲。



官方表示：「雖然最近常在綜藝節目中露面，但畢竟我的本業是歌手，所以希望能透過舞台和歌聲與大家問候。」他接著說：「雖然也有想休息的心情，但努力奔跑的理由，最終還是為了向大家展現『唱歌的Jin』。」



談到主打歌〈Don’t Say You Love Me〉Jin表示：「我最希望的是主打歌能是一首聽起來舒服的歌曲，雖然比其他收錄曲節奏更慢，但我確信這是最自然、最順耳的一首。



MV 中，Jin與演員申世景搭檔演出。Jin 坦言：「這是我第一次演戲，真的非常生疏、也很彆扭，緊張感十足。」他笑說：「但申世景前輩演得非常投入，給了我很大的幫助。如果仔細看的話，應該可以發現我緊張的畫面。拍攝停車場的場景時風太大，最後換了髮型重新拍攝。反而拍出了煥然一新的形象，我很滿意。」



▼網上留言：

1. 瘋了瘋了

2. 我腦海裡已經幫他們寫好劇本了

3. 真的蠻適合的

4. 看著這兩張臉，嘴角忍不住上揚

5. 導演啊～編劇啊～快讓Jin不務正業的去拍戲吧！

6. 本業是歌手，副業是綜藝人，拜託再多兼職當一下演員吧！

7. Jin不演戲就太對不起那張臉了

8. 以前不是很懂韓劇男女主為什麼那麼愛奔跑，看到他們牽手奔跑，就一切就懂了

9. 為什麼申世景都不會老，臉的狀態一直都很好

10. 不夠看啦！把花絮全都放出來～～～

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