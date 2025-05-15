羅PD找到好藉口，再次綁架SEVENTEEN～《NANA民宿》預告：笑點爆多！連成員父親也變成了題目XD

是粉絲會看懂很多細節，路人粉＆一般觀眾也可以輕鬆跟播的全新真人秀節目！13位大男孩一起經營的《NANA民宿》究竟會如何呈現？真的讓人太好奇啦！PS：「人物猜題」居然出現突破性的題目~XDD

眾所期待由羅暎錫PD（羅老闆）和人氣男團 SEVENTEEN 一同組織的全新真人秀《NANA民宿 with SEVENTEEN》公開了最新預告，滿滿笑點讓人忍不住一直重播找細節！而拍攝時，入伍中的淨漢也以看板登場，存在感十足。



▼《NANA民宿》和SEVENTEEN一起經營的最新預告：



今年正好遇上了SEVENTEEN出道十週年的紀念日（5月26日），羅PD以此為藉口，再次「合理的綁架」了 SEVENTEEN，成員們在遊覽車上穿得西裝筆挺！屆時整個綁架過程&成員們的反應，也將成為節目的第一看點。



預告中的笑點也是爆多！特別是「人物猜題」出現了突破性的發展，羅PD拿出一位男性的照片，圓佑先是喊出PASS（跳過），但隨後露出驚訝並後悔的神情，接著JOSHUA喊出答案：「Dino的爸爸!!」，Dino瞬間無語到笑出聲，反問鏡頭的觀眾：「等一下！......大家認識我爸嗎？」（Dino的爸媽非明星、卻是很會跳舞的舞者，開過舞蹈學院，曾一家３口一起舞蹈挑戰兒子的新歌）





隊內的黃金製作人WOOZI拿著玉米不放狂吃，羅PD看不下去叫他別再吃了，字幕則補上「這是第7頓了XD」。



而被譽為「刀群舞神團」的 SEVENTEEN 也展現出真實的現況，此次「隨機舞蹈挑戰」可以說是亂七八糟XD，大家像無頭蒼蠅般亂竄，讓羅PD看不下去大喊：「別跳了，別跳了，呀～！夠了！夠了～～～」





還有更多有趣的內容等著大家挖掘，《NANA民宿 with SEVENTEEN》第一集搶先看內容，將在5月29日晚間19點公開，6月2日晚間22:10於tvN公開第一集正式版本，完整版則可以在 Weverse 上購買觀看。



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