BTS 防彈少年團 j-hope，安可演唱會全席售罄！證明了自己堅不可摧的人氣

j-hope 的solo活動期間，出演了多部綜藝展現令人無法忽視的存在感！就連演唱會最終場的門票，也被粉絲們一掃而空啦～。

根據 BigHit Music 今天（13日）的最新消息中，j-hope 將於6月13日至14日兩天，在京畿高陽綜合運動場主競技場舉辦的世界巡迴安可演唱會《HOPE ON THE STAGE FINAL》，在12日晚間8點舉行的官方粉絲俱樂部優先預購中，便已全席售罄。



《HOPE ON THE STAGE FINAL》作為他本次世界巡演的最終場，備受矚目。j-hope 預計將展現更加深厚的音樂實力與壓倒性的舞台掌控力，帶來一場高完成度的演出。無法親臨現場的粉絲也能透過線上直播一同欣賞演出。



j-hope 目前正透過涵蓋首爾、布魯克林、芝加哥、墨西哥城、聖安東尼奧、奧克蘭、洛杉磯、馬尼拉、埼玉、新加坡、雅加達、曼谷、澳門、台北、大阪等15個城市，共31場演出的世界巡演與全球粉絲見面。其中，他也成為首位在美國洛杉磯 BMO 體育場舉辦個人演唱會的韓國 solo 歌手。





此外，j-hope 近期接連推出數位單曲〈Sweet Dreams〉與〈MONA LISA〉，持續以 solo 藝人的身份展開活躍的音樂活動。



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