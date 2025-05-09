NewJeans Minji生日PO長文安慰粉絲：我們沒有停止，不能為未來的幸福犧牲現在

NewJeans因合約糾紛被法院禁止活動，本月7日迎來生日的成員Minji通過IG帳號發佈長文，請粉絲們期待她們未來的活動。

NewJeans五位成員為了與粉絲溝通而設立了單獨的IG帳號「mhdhh_friends」，Minji在該賬號PO文分享近況：「我過得比想像中還要忙碌，回過神來才發現我的生日。」



Minji表示人生最大目標是和成員、粉絲們一起變得幸福，並分享了對幸福的獨特觀點：「堅持做自己喜歡的事、只看著自己的幸福往前跑，或許看起來有點自私。 但我希望我的今天與明天都能幸福。 為了未來的幸福而放棄現在的幸福，是不是對自己太殘酷了呢？ 那個未來不知何時會到來，甚至可能永遠不會到來啊。」意味深長的發言似乎暗示她與所屬社之間的矛盾。

Minji向粉絲承諾未來還會再見面：「我很懷念我們因為好音樂聚在一起、分享彼此感受的時光，但一直更加期待未來！我們沒有停下來，也不會停下來！也許看起來像是停下，但我相信我們之間的關係只會變得更深厚。」



NewJeans 於 2022 年 7 月以 HYBE 旗下廠牌 ADOR 女團身分出道，去年 11 月召開緊急記者會宣布解約。 NewJeans 主張 ADOR 違反合約導致現有專屬合約自動終止，而 ADOR 則反駁稱沒有發生任何可構成解約的理由。

接下來將由法院做出判斷。 ADOR 於去年 12 月提出專屬合約有效性確認訴訟，並於今年 1 月申請禁止其進行獨立活動及簽訂廣告合約的假處分。 首爾中央地方法院於今年 3 月裁定支持 ADOR，接受並通過假處分申請，駁回了 NewJeans 提出的異議申請。



因法院裁定獨立活動違法，NewJeans 自「ComplexCon Hong Kong」舞台後全面中止活動，但已向法院提出抗告。

另一方面，NewJeans 與 ADOR 的專屬合約訴訟第二次辯論期日訂於下個月 5 日。

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