「EXO舞王」最強回歸： KAI首個巡迴演唱會登陸香港，視聽震撼來襲！

全球EXO-L（EXO官方粉絲名稱）翹首以待的時刻終於到來，KAI強勢回歸並宣佈展開首個個人巡演！

自2012年以EXO成員身份出道以來，KAI一直享有極高人氣，深受各地粉絲喜愛。今年2月，KAI正式退伍後便馬不停蹄展開一連串回歸活動，先於4月21日發行第四張迷你專輯《Wait On Me》橫掃各地音樂排行榜，其後又以固定MC身份加盟YouTube人氣綜藝節目《轉學者》（전과자）展現驚人綜藝感！

早前，KAI隆重宣布即將展開首個個人巡演「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR 」，以答謝所有EXO-L一直以來的喜愛和支持！他將於5月17、18日在首爾為巡演揭幕，之後將前往到吉隆坡、澳門、雅加達、新加坡、台北、馬尼拉、曼谷、橫濱、香港等9個城市，為更多粉絲呈獻他的舞台。

「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR IN HONG KONG」將於8月16日（星期六）假亞洲國際博覽館Hall 10舉行，為香港EXO-L獻上獨一無二的視聽饗宴！除了華麗的製作，觀眾更可親身見證KAI人氣歌曲的現場舞台，包括 、 及最新發表的 等，還有吸引的巡演限定福利，讓我們一起見證KAI作為「舞台王者」和「綜藝天才」的雙重魅力！

EXO-L Weverse會員預售將於5月20日（星期二）上午11時 至 晚上11時59分進行，會員須於5月13日（星期二）下午1時 至 5月15日（星期四）下午1時期間完成登記，方可享有參與預售資格，有關詳情請參閱Weverse公告（https://weverse.io/exo/notice）。

門票將於 5月22日（星期四）上午11時起於 uutix (www.uutix.com) 公開發售，門票售價為港幣 $1,799、$1,399、$899（全坐位）。有關粉絲福利等詳細安排，日後將於 ELF ASIA Instagram 公佈，敬請留意。

新專輯《Wait On Me》— KAI的音樂進化論

時隔近兩年，KAI於4月21日正式發行第四張迷你專輯《Wait On Me》，甫推出便橫掃全球超過20個國家的音樂排行榜，展現其無可匹敵的影響力。KAI表示《Wait On Me》不僅僅是一張專輯，更是他想對所有粉絲說的話 —— 謝謝你們的等待。

專輯收錄7首風格多元的作品，包括先行曲 及主打歌 。當中， MV 更是一場視聽享受，以「日蝕」為概念，透過超現實的剪影、強烈的色彩對比與直擊心臟的編舞，完美呼應歌曲主題；中段的獨舞，KAI以肢體語言完美詮釋「等待」的焦灼與渴望，被樂評讃譽為「當代K-POP表演藝術的巔峰」。

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