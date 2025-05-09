FIFTY FIFTY Keena暫停活動實因PTSD！對質審問後「嘔吐幻聽失眠」，心痛缺席三輯回歸活動

女團FIFTY FIFTY四月底攜迷你三輯《Day & Night》回歸，本月7日突然宣佈成員Keena因健康問題不參與新專輯活動。 據Dispatch獨家，Keena上月與前製作人安聖日一同接受對質審問，回來後出現了嚴重的創傷後遺症。

FIFTY FIFTY在2022年橫空出世，以一曲《Cupid》紅遍全球，被譽為「小公司的奇跡」。 然而出道還不到一年就鬧出合約糾紛，2023年6月四名成員一起要求解約，令所有預計行程停擺。 隨著調查深入，外包製作公司Givers代表安聖日被揭穿篡改著作權人、非法轉移股份、試圖洗腦並挖走成員等行徑。



成員之一Keena在去年8月26日以偽造文件等嫌疑起訴安聖日，並撤回解約訴訟回到原所屬社。 據悉，安聖日在未經Keena同意的情況下偽造簽名，並將Keena為《Cupid》作詞所獲的著作權從6.5%壓低到0.5%。

江南警察署按照Keena的要求，在4月15日安排了對質審問。 Keena在律師陪同下與安聖日對峙了約兩小時，努力釐清事件真相。



然而，這次對峙審問給Keena帶來了極其糟糕的影響：訊問結束後，她立即陷入精神狀態崩潰狀態，出現嘔吐、幻聽、失眠、厭食等症狀。D社認為，Keena因為再次接觸曾經遭遇的衝擊性事件，產生了名為PTSD（創傷後壓力症候群）的心裡障礙。Keena將此事告知公司，最終決定暫停活動，目前正在專心康復，希望盡快好轉並在本月內加入活動。 FIFTY FIFTY本次專輯的宣傳活動預計持續至本月底。

韓網友紛紛對Keena的境遇表示心疼難過：「為新專輯準備已久，卻連回歸舞台都沒能站上...」「新專輯歌曲和造型都很棒，之前真的很期待ᅲᅲᅲ」「該有多難受、壓力多大才會這樣啊」「我也遭遇過精神操控，懂那種感受」「就連社會經驗豐富的人經歷這種事都會非常痛苦，何況是年輕人」「 Keena加油，祝早日康復」。



此外，FIFTY FIFTY所屬社ATTRAKT重新招募了4名新成員，與唯一的元祖成員Keena一起重組為五人團體，去年9月發行迷你二輯《LOVE TUNE》，今年4月29日發行迷你三輯《Day & Night》回歸，目前正以主打歌《Pookie》與副主打歌《Midnight Special》進行活動。



其中《Pookie》反應熱烈，已進入韓國主要音源平台排名上游，在Spotify、Apple Music等海外榜單也展現存在感，MV 點閱數更已突破 1000 萬次。



▽FIFTY FIFTY《Pookie》初舞台：



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