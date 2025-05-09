FIFTY FIFTY Keena暂停活动实因PTSD！对质审问后「呕吐幻听失眠」，心痛缺席三辑回归活动

女团FIFTY FIFTY四月底携迷你三辑《Day & Night》回归，本月7日突然宣布成员Keena因健康问题不参与新专辑活动。 据Dispatch独家，Keena上月与前制作人安圣日一同接受对质审问，回来后出现了严重的创伤后遗症。

FIFTY FIFTY在2022年横空出世，以一曲《Cupid》红遍全球，被誉为「小公司的奇迹」。 然而出道还不到一年就闹出合约纠纷，2023年6月四名成员一起要求解约，令所有预计行程停摆。 随著调查深入，外包制作公司Givers代表安圣日被揭穿篡改著作权人、非法转移股份、试图洗脑并挖走成员等行径。



成员之一Keena在去年8月26日以伪造文件等嫌疑起诉安圣日，并撤回解约诉讼回到原所属社。 据悉，安圣日在未经Keena同意的情况下伪造签名，并将Keena为《Cupid》作词所获的著作权从6.5%压低到0.5%。

江南警察署按照Keena的要求，在4月15日安排了对质审问。 Keena在律师陪同下与安圣日对峙了约两小时，努力厘清事件真相。



然而，这次对峙审问给Keena带来了极其糟糕的影响：讯问结束后，她立即陷入精神状态崩溃状态，出现呕吐、幻听、失眠、厌食等症状。D社认为，Keena因为再次接触曾经遭遇的冲击性事件，产生了名为PTSD（创伤后压力症候群）的心里障碍。Keena将此事告知公司，最终决定暂停活动，目前正在专心康复，希望尽快好转并在本月内加入活动。 FIFTY FIFTY本次专辑的宣传活动预计持续至本月底。

韩网友纷纷对Keena的境遇表示心疼难过：「为新专辑准备已久，却连回归舞台都没能站上...」「新专辑歌曲和造型都很棒，之前真的很期待ᅲᅲᅲ」「该有多难受、压力多大才会这样啊」「我也遭遇过精神操控，懂那种感受」「就连社会经验丰富的人经历这种事都会非常痛苦，何况是年轻人」「 Keena加油，祝早日康复」。



此外，FIFTY FIFTY所属社ATTRAKT重新招募了4名新成员，与唯一的元祖成员Keena一起重组为五人团体，去年9月发行迷你二辑《LOVE TUNE》，今年4月29日发行迷你三辑《Day & Night》回归，目前正以主打歌《Pookie》与副主打歌《Midnight Special》进行活动。



其中《Pookie》反应热烈，已进入韩国主要音源平台排名上游，在Spotify、Apple Music等海外榜单也展现存在感，MV 点阅数更已突破 1000 万次。



▽FIFTY FIFTY《Pookie》初舞台：



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