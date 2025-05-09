边佑锡、南宫珉所属公司纷纷发表立场：公司职员不会要求先结帐或购买特定物品，请勿上当！

演员边佑锡与南宫珉的所属公司不久前不约而同接连发表声明，表示近期发生了自称是艺人经纪人而进行诈欺的事件，请大家多留意小心诈骗。

边佑锡所属公司VARO在5月8日下午透过IG Story发表声明，表示最近发生有人冒充该公司职员而获取金钱利益的诈骗行为，有些人士自称是该公司旗下艺人的经纪人，以此接近零售企业，并以公司聚餐为名义要求先行结帐特定商品（主要是红酒等），但店家买单并准备完毕后他们却直接失联No Show而造成店家损失。



VARO娱乐更自清旗下职员与相关人士在任何情况下都不会要求商家先行转帐或购买特定物品，这些要求都是非法行为，若有遇到类似的状况，请大家务必要确认是否真的是该公司的职员，并表示公司已意识到这种行为所造成的严重性，将对此种行为采取法律对应措施，尽最大努力阻止类似事件再发生。



5月9日南宫珉所属的公司935娱乐也发表声明表示，正在确认近期有人自称为该公司职员，进行金钱诈欺的事件。特别是有些人自称为旗下艺人的经纪人，对餐厅以及红酒销售厂商，进行了高金额的预约订位后，也是失联No Show造成企业损失，与边佑锡公司所提到的情况如出一辙。也请民众们遇到相似的情况请不要答应，并立刻报警。



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