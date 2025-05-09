超人氣網漫《我奪走了公爵的初夜》真人版定檔6月11日播出！徐玄「穿越」奪走朝鮮男神玉澤演初夜？最新海報曝光！

超人氣網漫《我奪走了公爵的初夜》確定戲劇化後，立即引發熱烈討論，大家期待嗎？

《我奪走了公爵的初夜》由徐玄、玉澤演主演，以朝鮮時代為背景，講述平凡的女大學生穿越附身在小說中戲份不多的配角身上，無意間與小說的男主角共度一夜，展開的浪漫奇幻劇。這是繼李俊昊和潤娥一起拍《歡迎來到王之國》後，2PM成員再次和少女時代成員合作，讓許多粉絲都相當期待！



劇中，徐玄飾演平凡的女大學生，卻在某天附身到正在閱讀的小說中的女配角貴族家的小女兒「車善彩」；玉澤演飾演小說中的男主角慶城君「李范」，他是備受王室寵愛的宗親，被封為當代冷酷的頂級美男，還擁有出眾的武藝。



近日公開最新海報中，在安靜的氣氛中展現車善彩和李范之間微妙的緊張感，似乎隱藏彼此感情的表情，讓人好奇他們會有什麼樣的關係。另一張海報中，車善彩拉著李范黑笠的袋子，這次他沒有迴避視線，滿滿的曖昧氛圍啊！



究竟，隨著 MZ 女大學生介入小說中青春男女的羅曼史，會發生什麼事？小配角突然站在故事中心，而李范會如何選擇？令人好奇！而《我奪走了公爵的初夜》由《偶然遇見的你》共同導演李雄熙執導，《Oh！英心》全善英編劇執筆，將在6月11日。

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