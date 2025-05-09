超人气网漫《我夺走了公爵的初夜》真人版定档6月11日播出！徐玄「穿越」夺走朝鲜男神玉泽演初夜？最新海报曝光！
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超人气网漫《我夺走了公爵的初夜》真人版定档6月11日播出！徐玄「穿越」夺走朝鲜男神玉泽演初夜？最新海报曝光！

韩剧   2025年5月9日   星期五15:44   Yuan  

（封面图源：KBS《我夺走了公爵的初夜》海报）

超人气网漫《我夺走了公爵的初夜》确定戏剧化后，立即引发热烈讨论，大家期待吗？

《我夺走了公爵的初夜》由徐玄、玉泽演主演，以朝鲜时代为背景，讲述平凡的女大学生穿越附身在小说中戏份不多的配角身上，无意间与小说的男主角共度一夜，展开的浪漫奇幻剧。这是继李俊昊和润娥一起拍《欢迎来到王之国》后，2PM成员再次和少女时代成员合作，让许多粉丝都相当期待！
（图源：Webtoon《我夺走了公爵的初夜》）
剧中，徐玄饰演平凡的女大学生，却在某天附身到正在阅读的小说中的女配角贵族家的小女儿「车善彩」；玉泽演饰演小说中的男主角庆城君「李范」，他是备受王室宠爱的宗亲，被封为当代冷酷的顶级美男，还拥有出众的武艺。
（图源：KBS《我夺走了公爵的初夜》剧本阅读照）

近日公开最新海报中，在安静的气氛中展现车善彩和李范之间微妙的紧张感，似乎隐藏彼此感情的表情，让人好奇他们会有什么样的关系。另一张海报中，车善彩拉著李范黑笠的袋子，这次他没有回避视线，满满的暧昧氛围啊！
（图源：KBS《我夺走了公爵的初夜》海报）（图源：KBS《我夺走了公爵的初夜》海报）

究竟，随著 MZ 女大学生介入小说中青春男女的罗曼史，会发生什么事？小配角突然站在故事中心，而李范会如何选择？令人好奇！而《我夺走了公爵的初夜》由《偶然遇见的你》共同导演李雄熙执导，《Oh！英心》全善英编剧执笔，将在6月11日。

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