《机医》金隽婠＆李翊纯陆续在《机智住院医生生活》登场，手上戒指引关注！「观众郑敬淏」认为两人已结婚 XD

《机智医生生活》金隽婠＆李翊纯陆续在《机智住院医生生活》登场，虽然两人没有同框，但...这个细节也引起剧迷们的关注！

在第7集播出中，李翊纯（郭善英 饰）因感冒症状来到了律帝医院，实习卓起稳（车康润 饰）误以爲是同名癌症患者，引发骚动。这时李翊纯接到金隽婠（郑敬淏 饰）的电话（来电显示写著隽婠♡），李翊纯说：「嗯～欧爸～我还没有好！都叫你不用担心了，结束之后我马上打给你。」这时表南景（申始雅 饰）登场，发现是同名异人的患者，以突发事件告一段落。



其中吸引观众视线的是李翊纯无名指上的戒指，之前第4集中特别出演的金隽婠左手无名指也有戴戒指，因此有不少观众推测两人已经结婚。而金隽婠和李翊纯在《机智医生生活》中描绘爱情线，两人的结尾也令人好奇。



而郑敬淏上月30日出演 Youtube 频道《现在白智娟（지금백지연）》时表示：「申沅昊PD、李佑汀编剧就是那么可怕的人，我很好奇我是不是和谁结婚。」白智娟也问和翊纯结婚了吗？郑敬淏说：「我也不知道和谁结婚了，就是会有那样的想法。」白智娟又问出演《机医》郑敬淏的推测是？郑敬淏也表示当然是翊纯了！字幕还打上「这是观众郑敬淏的个人意见」 XD 。 希望可以快点看到《机智医生生活》第三季啊！



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