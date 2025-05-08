《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》宋智孝接受海女挑战的理由：「阿姨是海女，妈妈是游泳选手」

演员宋智孝挑战成为海女！在5月15日即将於JTBC首播的节目《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》观众们将看见她的人生挑战，节目中宋智孝将来到济洲并挑战海女日常，展现写实又富有当地风情的美丽旅程纪录。

宋智孝提到了本次的企划，并称这次是她「人生中最认真的瞬间之一」，表示她为了成为海女而接受了许多高难度的训练，不仅仅是单纯的体验行为，想为大家传达在海中讨生活的海女们，他们真实的人生故事。原来宋智孝有一位游泳选手出身的妈妈，还有曾经真正担任海女的阿姨，这也让宋智孝对於海洋有份特别的关注，也是本次企划中的亮点之一。



本次企划中担任导演的JTBC综艺工作室SAY表示，《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》即将细腻地刻划济州岛海女们所拥有的强韧精神与生活方式，分享韩国特有的文化，让观众们感受到全新体验。而这也是JTBC与BBC Studios首度共同制作的节目，BBC Studios负责许多卓越的影音内容以及智慧财产权的国际性制作与发行，每年约制作2800小时以上的专业节目内容，并与英国海内外的伙伴们共同制作，包含了自然环境的纪录、学术、高品质纪实节目等，是世界级知名纪录片专家。



BBC Studios的亚太区内容资深副总裁 Ryan Shiotani 表示，能透过节目《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》向JTBC与BBC EARTH的观众们分享韩国济州岛的美丽风光与海女们的生活，让他相当开心，宋智孝为挑战海女潜入深海中，也展现了强韧意志力，也透过韩国与英国制作团队的相互理解与合作，而完成了本次的企划节目。《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》将於5月11日抢先在亚洲地区的 BBC Earth 频道与 BBC Player 平台首播。宋智孝也将於5月8日出席 BBC Studios 主办的独家特映活动，与台湾观众分享拍摄幕后故事。



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