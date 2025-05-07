IU親手操刀《苦盡柑來遇見你》「小愛純」百想紅毯戰袍！髮型、妝容、晚禮服，全都是姊姊送的

《第61屆百想藝術大賞》於5月5日韓國兒童節當日在首爾三成洞COEX舉行，童星金泰妍憑藉熱劇《苦盡柑來遇見你》中「愛純」幼年角色入圍「戲劇部門女子新人獎」。

年僅14歲的她以一襲粉嫩定製禮服亮相紅毯，而這個從髮型、妝容到禮服的完整造型，竟是出自前輩IU的傾力支持。



IU得知金泰妍入圍後主動包辦全套造型，禮服以平口設計搭配肩部立體蝴蝶結裝飾，既凸顯少女的甜美，又以多層薄紗裙擺增添靈動感。髮型則採用公主頭編髮，與禮服呼應；妝容以裸色系為主，突出其清透氣質。值得一提的是，IU特意為她挑選粗根高跟鞋，兼顧美觀與舒適性，避免未成年人的行走負擔。



當晚IU亦閃耀全場，她以白色蕾絲刺繡低胸長裙現身，禮服以收腰剪裁勾勒曲線，多層蓬鬆裙擺盡顯優雅氣場，與金泰妍的粉嫩造型形成「前輩提攜後輩」的溫暖對比。 兩人分別入圍「女子最優秀演技賞」與「新人賞」，同框畫面被韓媒譽為「世代交替的璀璨瞬間」。



除了紅毯上的光芒，IU延續了「慈善天使」形象。 恰逢兒童節，她以「Uaena」名義向兒童福利機構捐贈1.5億（韓幣，下同），其中6200萬支援弱勢兒童教育機構，9000萬分配給「仁愛村」與「仁愛殘疾嬰兒院」助力殘障孤兒照護。



金泰妍母親在社交媒體發文透露IU不僅陪同選衣，更以「前輩亦是姐姐」的身份給予鼓勵。 這份跨越年齡的關懷引發網友熱議：「IU的善意照亮了後輩的星途」、「這才是真正的女神風範」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞