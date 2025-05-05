【韓網熱門】一個人在咖啡廳坐8小時，算給人添麻煩嗎？細節公開超反轉：「老闆在等您呢」

原PO因為不喜歡K書中心，偏愛空間開闊的咖啡廳氛圍、即便有些噪音也無妨，所以經常去咖啡廳讀書，每次都會待上8小時左右。 朋友說這樣做會給人添麻煩，原PO於是問：即便多點飲料也算添麻煩嗎？

「昨天一進門就點了奶昔+麵包，一個半小時後加點三明治+費南雪（法式蛋糕）+美式，過一陣又點了鹽味捲餅+水果氣泡飲，最後點了鹽麵包+費南雪+美式+三明治。

所以，即便不喜歡也應該去K書中心嗎...」

韓國網友評論：

1. 老闆現在也在等你呢，趕快去吧

2. 這程度是vvip客戶吧？

3. 明明是尊貴的客人，不去的話老闆會傷心哦

4. 老闆已經在找適合學習時聽的歌單，下次會鋪紅毯迎接您

5. 老闆：那位朋友請閉嘴

6. 天吶，8小時之內可以吃下這麼多嗎kkkk

7. 一個人點了4人份的飲食，老闆超開心的

8. 很快就會擁有專屬座位了

9. 真能吃啊，每隔兩小時就點餐一次，真的可以消化嗎？？

10. 老闆看到你從遠處過來的身影就開始心動了

11. 這不叫添麻煩，叫出手闊綽

12. 單是飲料就接近2萬韓元kkk這種客人很好啊，很多咖啡廳讀書族只點一杯2千多元的飲料就坐5個小時以上

13. 這叫做優秀客人，來自前任咖啡甜點店老闆的肯定

14. 點這麼多還不吵不鬧只是讀書的客人，真的非常歡迎

15. 其實不是去學習，是去做吃播的吧？ kkk

16. 原PO唯一需要注意的事項：血糖水準

17. 老闆討厭的咖啡廳讀書族：點一杯美式就坐整天，還耗電。 老闆喜歡的咖啡廳讀書族：冷卻時間一過就點兩人份，我們的親人

18. 對於小咖啡廳而言，有一兩位客人在裡面真的很有幫助，畢竟沒人會對空無一人的店感興趣

19. 話說回來，真的有在讀書嗎？kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3722538118

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