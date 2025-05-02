機智醫生元老團隊再出擊！美都與Fa La Sol再度為《機智住院醫生生活》演唱非改編而是全新製作歌曲的OST～

由《機智醫生生活》五位主要演員曹政奭、田美都、柳演錫、鄭敬淏與金大明所組成的樂團組合「美都與Fa La Sol」將再度為《機智住院醫生生活》發表新曲。

Studio MaumC在5月4日下午6點即將透過各大音源網站公開，樂團組合「美都與Fa La Sol」所演唱的tvN電視劇集《機智住院醫生生活》OST第八首《總有一天會耀眼奪目的》。而不久前「美都與Fa La Sol」也曾先為《機智住院醫生生活》演唱了OST第四首《아마추어》未成熟，這首歌曲是由歌壇前輩李承哲在2012年所演唱的，不過《總有一天會耀眼奪目的》將是「美都與Fa La Sol」首度問世的全新歌曲，意義更加重大。



《總有一天會耀眼奪目的》這首歌曲是旋律上搭載著本部作品《機智住院醫生生活》與劇情相符的歌詞，旋律任何人聽了都能琅琅上口，留下深刻印象，歌詞中也提到了「總有一天會耀眼奪目的，即使有些莽撞的失誤也沒關係」「擁抱著心中疲憊不堪的愛情，我們不要就此認輸」等等激發大家正能量的歌詞，為聽眾們的閃耀人生應援。



從日前「美都與Fa La Sol」演唱的第四首OST《아마추어》一公開，喚醒了許多觀眾們對於《機智醫生生活》的記憶，紛紛敲碗希望快點看到《機智醫生生活3》，而這五位主要成員也分別在每一集《機智住院醫生生活》參與特別演出，成為觀眾們的驚喜看點。

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