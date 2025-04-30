Apink鄭恩地做客《Gym鍾國》金鍾國點名金南珠！南珠委屈：受苦都南珠，已把健身車當衣架

Apink鄭恩地和李濬榮搭檔的新劇《24小時健身俱樂部》即將在今晚（30日）首播，切合了健身題材，鄭恩地做客和劇中「都館長」（李濬榮 飾）一樣是健身魔的金鍾國YouTube《Gym鍾國》。

金鍾國對鄭恩地熱衷健身讚譽有加，知道她健身絕不馬虎，稱她是繼TWICE志效後再來訪的「女愛豆健身狂代表」。整個健身過程，金鍾國依舊大方傳授自己的健身法認真訓練鄭恩地。不過，金鍾國在結尾時特地點名鄭恩地的Apink隊友金南珠，希望她也來節目！



說起金鍾國和金南珠的恩怨(?)，兩人都上同一間健身房「STAR GYM23」，金鍾國曾在《Running Man》爆料只看過南珠來過一次，就再也沒見過了！「她說她開始運動了，然後就再也沒看過她了。」金鍾國說，李光洙還笑說南珠明明是以嘉賓身分來的卻被訓話。南珠不好意思地低頭，像是無力反駁，只是弱弱地說：「沒有啦……」



精彩的來了，南珠後來2023、2024連兩年意外入鏡《Gym鍾國》。2023年那集，金鍾國起初問：「妳最近很常來耶！」南珠說幾乎每天來，結果金鍾國下秒就反問：「每天來那怎麼沒看到？」南珠委屈到激動地喊金鍾國「老師」，大概是叫老了，金鍾國一度不悅XDD。南珠這才說因為《Running Man》被訓話，所以現在認真回歸。她也表示想上《Gym鍾國》，但當金鍾國關心她健身進度時她就跑了。



隔年她又入鏡，本來想躲起來卻仍被金鍾國抓到：「這誰啊？南珠啊，妳又要走了嗎？為什麼每次我一來妳就要走？」當金鍾國提到她要回歸一事，南珠才眼睛一亮大聊特聊回歸並邀他Challenge。南珠還利用歌曲對(?)金鍾國說：「鍾國前輩叫我運動我也不在乎，我走我的路。」不過她相當上進，順便請教能在音放休息室做的運動，金鍾國還幫她製造機會和真嘉賓Super Junior-D&E Challenge！



過幾個月換權恩妃來《Gym鍾國》，權恩妃說南珠很常來，PD透露從南珠那邊聽說館長最近很誇獎她，權恩妃不甘示弱說自己應該比較好，金鍾國聽了再度吐槽南珠：「南珠的努力比不上她的運動能力啊？」



回到《Gym鍾國》最新恩地來訪集數，恩地聽到金鍾國點名南珠，直接爆料南珠最近買了健身車在家裡，大概不會出來健身了。「難怪南珠最近都沒出現了！」金鍾國更喊話：「南珠啊，快點出現吧在等妳！」節目播出後南珠聽到了，IG限時動態寫：「永遠都在受苦的南珠……前輩我會努力的。」南珠也在影片下留言：「大家好，前輩，我是南珠。家裡買的健身車正當衣架用呢，為了重新當STAR GYM女兒，我會努力的。」



南珠與金鍾國這些年的STAR GYM恩怨相當搞笑啊，而南珠說自己把健身車當衣架了，和金鍾國不謀而合！2021年李光洙在《我家的熊孩子》爆料過他送金鍾國的腰部健身器材和自行車，都被棄置當曬衣架！或許比起在家，金鍾國還是更愛專業健身房的器材吧？看來南珠正好好地向金鍾國看齊中！希望有朝一日真的能看見南珠當《Gym鍾國》單獨嘉賓啊！

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