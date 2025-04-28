NMIXX成中职首个开球韩团！海嫄开球初体验献味全龙，美貌与完美弧线为上周演唱会丢球雪耻XD

大势女团NMIXX（成员Lily、Haewon海嫄、Sullyoon薛仑、Bae、Jiwoo智友、Kyujin圭珍）昨27日因品牌代言而受邀中华职棒味全龙队开球并表演，成为首个中职开球韩团，也是首个站上台北大巨蛋的韩团。

开球活动由海嫄担任最重要的投手位置，薛仑站打击区担任打者，接球捕手正是经典赛资格赛台湾队上王牌、味全龙看板球星「龙之子」徐若熙。海嫄丢出完美弧线，没有挖地瓜（尚未进垒就落地）也没有暴投，丢完顺间从霸气神情转为灿烂微笑。画面还可看到徐若熙接到球后难掩笑容数度遮脸，拍完照一溜烟就跑了，成有趣亮点。



台湾网友笑说「徐若熙3局7K都没笑成这样」、「若c脸红也是合理，NMIXX美貌真的顶，歌唱实力又好」、「笑到拿手套遮是真的有爽到」，中职官方还下标题「好想当徐若熙」呢！当天NMIXX的登场也圈到不少新粉丝，网友称赞NMIXX漂亮、歌好听舞蹈又不划水，且Bae等人看球时还很认真学啦啦队应援。



NMIXX开球成为中华职棒首个韩团纪录，而这同时是海嫄第一次开球，NMIXX 2022年曾受邀韩职LG双子开球，但当时海嫄与智友缺席，是薛仑丢球及Bae打击共同完成开球。薛仑当时投了个挖地瓜，投完相当懊恼让观众大呼可爱。



海嫄第一次开球便大获成功，韩国网友不禁赞叹「海嫄没有不会的」呢！说她「开球姿势绝了」、「又漂亮又好投」、「无所不能」、「今天怎么这么漂亮」……等等，也有粉丝表示自海嫄到LG双子体验一日棒球迷后，终於等到她开球。



搞笑的是，应该有不少上周参加NMIXX台北站演唱会的台湾NSWER，记得NMIXX丢签名球的环节，海嫄和薛仑当时都发生「溜手」情形，直接把球往地上砸XDD，笑翻NSWER了。幸好海嫄此次完美演出，算是雪耻？不过演唱会丢的是较轻的塑胶球，手感不同情有可「嫄」XD？



▼附上NMIXX官方贴文及赛后表演饭拍



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