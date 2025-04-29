廣告商怒告索賠！要求金秀賢返還代言費，賠償金可能高達百億

因私生活爭議陷入風波的韓國演員金秀賢，如今面臨廣告商的集體訴訟。

根據28日韓媒「YTN star」獨家報道，與金秀賢簽訂廣告代言合約的兩家企業A公司與B公司，已於本月底正式向金秀賢及其所屬經紀公司Gold Medalist提起代言人酬勞返還及損害賠償訴訟，兩家公司的訴訟金額合計約30億（韓幣，下同）。

此外，不僅已有兩家公司展開法律行動，更多廣告商也正在醞釀加入訴訟行列。 C公司目前正以「信任關係破裂」為由，考慮解除與金秀賢的廣告合約，並準備提起要求返還代言費用或支付違約金的訴訟。

娛樂專業律師朴成佑（音譯）向媒體說明：「業界傳出金秀賢與15個品牌簽訂了廣告代言合約，以韓國國內合約為基準，每件合約的代言酬勞大約在10億至12億左右。 廣告商通常不願讓自己率先起訴的事實曝光，但一旦有公司提起訴訟且被媒體報導，其他廣告商也很可能接連跟進。」以目前掌握的代言費水準推算，相關訴訟的總金額未來可能突破100億，情勢持續惡化。



金秀賢近期因捲入與已故演員金賽綸在其未成年時期交往的爭議，並被指控對金賽綸施加債務償還壓力，導致形象重挫。 對於相關指控，金秀賢已於上月31日召開緊急記者會，強烈否認所有傳聞，並表示將採取法律手段捍衛自身權益。

受此風波影響，金秀賢主演的Disney+新劇《山寨之王》也宣佈暫緩公開，令外界關注事態後續發展。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞