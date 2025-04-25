盧正義&李彩玟二搭Viu原創韓劇《芭妮與哥哥們》10大戀愛金句！有些話聽完好想談戀愛，有些卻讓人間清醒

藝術生們的戀愛細胞是什麼模樣呢？因黑歷史而被貼上「戀愛傻瓜」標籤的芭妮（盧正義 飾），短時間遇上兩次渣男的戀愛路相當坎坷，但身邊仍有兩位暖男（李彩玟&趙俊英）圍繞，治癒失戀的特效藥，果然還是墜入下一段戀情吧～！！

Viu 漫改原創韓劇《芭妮與哥哥們》現正熱播中，目前播出的短短四集中，女主潘熙珍（綽號：芭妮）就遇上了兩個渣男，一個是長得普通想對她做壞事的人，另一個則是花心大渣男，幸好坎坷的戀愛路上，有兩位帥氣的暖男護衛。



一個是藝仁大學視覺設計系的系代表「黃載烈」（李彩玟 飾），看似冷酷的外表下隱藏著善良的面貌；一個是外貌、才智、性格兼具的財閥家孫子「車志源」（趙俊英 飾）。「芭妮」最終能否找到她的愛情呢～？



▼《芭妮與哥哥們》逢星期五、六晚上10點20分於「Viu」上線，大家可以在電視盡情享受「煲劇自由」



－－《芭妮與哥哥們》10大戀愛金句！－－

「在別人面前說不出口的話，就別在背後偷偷議論。」



「那句『我喜歡妳』算什麼？我竟然出賣了靈魂，我以為只要對方喜歡我就沒問題了，其實最重要的...是我的心意。」



「本來不就是從討厭的關係變成戀人，從陌生人的關係變成只有彼此的關係不是嗎？誰知道命運會在哪裡出現，怎麼把人的緣分連在一起，所以說啊，就算是被打叉的男朋友候選人，也可以在重新審視一下。」



「命中註定的這種東西，其實可以是好的，也可以是不好的吧。」



「都這個時代了，年齡哪算什麼？互相喜歡就能交往啊。」



「你講了一堆屁話，差點把我騙過去了，但不管我再怎麼想，你對我示好搞曖昧，還跟別的女人接吻，這不太正常吧！」



「妳怎麼會可悲？是他們太壞了！」這句話是女主被渣男傷害後覺得自己很可悲，男主安慰她的一席話。



「不想再當先動心又受傷害的人了，努力付出真心，換來的卻都是這種結果。」



「難道一定要有話要說才能打電話嗎？問她在幹嘛就行了啊！」



「我故障了，我好像喜歡上妳了。」



大家覺得哪一句話最受用無窮呢？

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞