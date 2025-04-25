据说姜河那高中时期收到的巧克力能买下一套房？到底帅到什么程度呢

演员姜河那近日亮相tvN热门综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK 2》，不仅因公开高中毕业照获封「校草颜值天花板」，更与MC刘在锡上演高能爆笑对话。

节目中，刘在锡一见到姜河那学生时期的照片即惊叹：「这简直是电视剧男主角！」随即犀利提问：「传闻说你学生时代收的巧克力多到能开店？」更戏称「令尊靠卖巧克力发家致富了吧」，让姜河那急忙澄清：「真的只收过一两颗！爸爸还特意嘱咐别跟著谣言瞎说。」面对曹世镐「是否收过情书」的追问，他羞涩点头的模样，与自曝「情书绝缘体」的刘在锡形成鲜明对比，笑翻全场观众。



凭藉《月之恋人》、《青年警察》等作品奠定演技派地位的姜河那，此次在节目中展现真实幽默面貌，节目播出后「姜河那校草时期」、「姜父子巧克力致富论」等话题持续霸榜热搜。



目前正潜心筹备新作的姜河那表示：「想尝试从未挑战过的角色类型」，引发影迷对其转型之作的高度期待。

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