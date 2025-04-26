IU&朴寶劍《苦盡柑來遇見你》全球熱播！讓台灣遊客激增2.3倍，時隔五年恢復高雄直飛濟州島航班

隨著 Netflix 原創劇集《苦盡柑來遇見你》在全球持續走紅，以濟州島為背景的這部劇也讓世界目光再次聚焦於此。這股熱潮讓人聯想到韓流第一代時期，韓劇成功引領海外觀眾前往韓國觀光的情景，進而為觀光產業注入活力。

根據濟州島觀光公社於本月13日發表的數據顯示，今年以來造訪濟州島的台灣觀光客人數已達159,458人，較去年同期的69,941人相比，成長約2.3倍。即便是2019年創下的歷史最高紀錄87,981人相比，成長了相當大的幅度。



台灣觀光客激增的背後推手，正是 Netflix 熱播劇《苦盡柑來遇見你》。該劇講述了出生於濟州的愛純（IU 飾）與寬植（朴寶劍 飾）充滿冒險的一生，透過四季的變化娓娓道來。此劇由《山茶花開時》、《三流之路》編劇林尚春執筆，並由曾執導《未生》、《Signal信號》、《我的大叔》的金元錫導演掌鏡，堪稱黃金組合，成功掀起熱潮。



自3月7日首播以來，《苦盡柑來遇見你》便橫掃 Netflix 官方統計的非英語系電視劇排行榜，在3月17日至23日、以及3月31日至4月6日這兩個統計週期間皆穩居榜首。不僅拿下12個國家的第一名，也在台灣非英語系榜單奪冠，引發觀眾對濟州島的強烈興趣。



此外，近期以濟州為背景的 JTBC《歡迎回到三達里》、tvN《我們的藍調時光》等劇也持續受到關注，為濟州島旅遊熱潮添了一把火。隨著韓國影視作品透過 OTT 平台走紅海外，詢問濟州旅遊的聲浪也隨之高漲。當時在台灣年輕人之間，「想去三達里旅行」的SNS貼文如雨後春筍般湧現，戲劇熱潮實實在在地轉化為觀光動力。



濟州的高人氣甚至延伸至空中交通。除了台北與濟州島間已有每日直飛航班外，自本月22日起，台灣南部港都高雄也開啟了直飛濟州的航線，每週運行4班。值得一提的是，這條高雄至濟州的直航是疫情後睽違5年再次恢復營運，備受矚目。



韓國戲劇再度引發的新一波韓流熱潮，也讓人不禁回想起2000年代《冬季戀歌》的狂熱。當年裴勇俊與崔智友的初吻場景拍攝地——春川南怡島，於劇播出後搖身一變成為戀人們的聖地。即使過去20餘年，仍有不少韓流粉絲因難以忘懷當年感動而造訪，讓該地成為國際觀光名勝。



如今《苦盡柑來遇見你》是否也將成為改變濟州觀光命運的分水嶺，引發各界高度關注。

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