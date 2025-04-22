李泳知感冒加劇急喊卡！「垂死掙扎」照曝病況，取消行程急休養

人氣Rapper手李泳知近日因健康亮紅燈引發關注。

日前，李泳知在個人社群平台公開一張手臂插著輸液管的照片，坦言：「久違地感到極度不適，已取消所有行程休息多日。」更透露病情反覆無常：「明明稍有好轉，卻又突然惡化，真的快崩潰了！」字句間盡顯煎熬。



事實上，李泳知早於17日便透露飽受感冒所苦，當時上傳一張鼻子塞滿衛生紙的自拍，幽默寫下「垂死掙扎中」提醒粉絲注意健康，不料短短幾日後病情加劇，令粉絲憂心不已。 儘管身體狀況令人擔憂，她仍積極配合治療，努力調整狀態迎接工作。

李泳知以2019年《高等Rapper3》最年輕冠軍之姿嶄露頭角，2022年更在《Show Me The Money 11》成為該節目首位女性冠軍，沙嗓啞音與率真性格圈粉無數。 此次抱病期間，粉絲紛紛湧入社群留言打氣：「姐姐一定要健康回歸！」、「我們會等你滿血復活！」



值得關注的是，李泳知參與的tvN綜藝《Biong Biong地球娛樂室3》將於25日首播，她將與IVE安俞真、OH MY GIRL Mimi及搞笑藝人李恩智組成「瘋狂四姊妹」，延續前兩季無厘頭風格。 觀眾既期待她在新一季的爆笑表現，也心疼喊話：「健康才是第一位啊！」

隨著節目倒數，粉絲也發起「刷播應援」活動，誓言用收視率為偶像打氣。李泳知能否在螢幕上重現元氣滿滿的「人間維他命」形象，成為本季最大看點之一。



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