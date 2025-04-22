韓劇《比天堂還美麗》超催淚片段！養寵物的主人（奴才）們千萬別點開，淚水會停不下來

由金惠子和孫錫久(孫錫求)主演的 JTBC《比天堂還美麗》播出就引發多重話題討論，其中這一片段更是賺人熱淚，每看必哭啊！！！TAT

本劇是一部超越現實生活的浪漫喜劇，講述以80多歲高齡來到天堂的李海淑（金惠子 飾），與回到30多歲年輕時期模樣的丈夫高樂俊（孫錫久 飾）重逢的故事。



大多數人上天堂都選擇回到年輕的模樣，而維持老態的李海淑就顯得格格不入，好不容易遇上了一群人的團體中有幾位老人面貌，但他們似乎並不是真正的人？



▼原來，這個團體並不是人類，而是等到主人們上天堂的寵物們：在遇到主人後，開心地奔向心愛的主人懷抱，變回了寵物的型態，這一段真的是太好哭了！有養寵物，甚至是心愛寵物已經離開自己的主人們，代入感絕對是極強烈。





（最後一組相認的是導盲犬，主人上天堂後也能看得見愛犬的模樣了TAT）



▼此外，有一個年輕的女孩一直跟著女主海淑，在女孩用倒水瓶後，海淑終於認出女孩是自己養的貓「索尼亞」（崔熙真 飾），對方一臉傲嬌又不說敬語，完美詮釋的貓咪的性格樣貌，但在主人慰問她近況時，她還是默默靠近附和，真的是太可愛了～。



《比天堂還美麗》上週末開播就拿下尼爾森全國收視率（EP.1）5.76%（EP.2）6.12%的好成績，諸多好評後勢看漲。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞