韩剧《比天堂还美丽》超催泪片段！养宠物的主人（奴才）们千万别点开，泪水会停不下来

由金惠子和孙锡久(孙锡求)主演的 JTBC《比天堂还美丽》播出就引发多重话题讨论，其中这一片段更是赚人热泪，每看必哭啊！！！TAT

本剧是一部超越现实生活的浪漫喜剧，讲述以80多岁高龄来到天堂的李海淑（金惠子 饰），与回到30多岁年轻时期模样的丈夫高乐俊（孙锡久 饰）重逢的故事。



大多数人上天堂都选择回到年轻的模样，而维持老态的李海淑就显得格格不入，好不容易遇上了一群人的团体中有几位老人面貌，但他们似乎并不是真正的人？



▼原来，这个团体并不是人类，而是等到主人们上天堂的宠物们：在遇到主人后，开心地奔向心爱的主人怀抱，变回了宠物的型态，这一段真的是太好哭了！有养宠物，甚至是心爱宠物已经离开自己的主人们，代入感绝对是极强烈。





（最后一组相认的是导盲犬，主人上天堂后也能看得见爱犬的模样了TAT）



▼此外，有一个年轻的女孩一直跟著女主海淑，在女孩用倒水瓶后，海淑终於认出女孩是自己养的猫「索尼亚」（崔熙真 饰），对方一脸傲娇又不说敬语，完美诠释的猫咪的性格样貌，但在主人慰问她近况时，她还是默默靠近附和，真的是太可爱了～。



《比天堂还美丽》上周末开播就拿下尼尔森全国收视率（EP.1）5.76%（EP.2）6.12%的好成绩，诸多好评后势看涨。



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