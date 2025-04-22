最火熱的K-POP女團NMIXX，成為首位在台北大巨蛋開球的韓國女團！

NMIXX獲選為eSIM品牌代言人，將首次踏上台北大巨蛋舞台，創下韓國女團首度於大巨蛋演出的紀錄！儘管正值全球巡演中，NMIXX依然全速前進，成為數位時代最值得信賴的夥伴。

剛結束連續兩場完售演出的NMIXX，透過五月天經典名曲〈戀愛ing〉向粉絲深情告白，將於4月27日味全龍主場比賽結束後進行特別表演，K-POP女團的魅力勢必席捲台北大巨蛋！

NMIXX日前於台灣林口體育館成功舉辦為期兩天的實驗型概念單獨演唱會《NMIXX CHANGE UP: MIXX LAB IN TAIPEI》，現場氣氛熱烈，粉絲反應跟著台上律動，嗨翻全場。

此次她們成為DJB（Desire, Journey, Brilliant）旗下eSIM品牌代言人，並獲中華職棒味全龍隊之邀，將登上台北大巨蛋舞台，創下韓國女團首次在此舉辦演出的全新里程碑。

作為“韓國當紅女團”的NMIXX，在林口兩場演出中，以熱門歌曲串燒與K-POP經典組曲，成功點燃現場氣氛，更讓粉絲大呼“台北演出真的好幸福！”



為了回饋在地粉絲，NMIXX特別翻唱台灣超人氣樂團五月天的經典歌曲〈戀愛ing〉，以中文演唱傳遞真摯情感，為台灣粉絲留下難忘回憶。

結束迷你四輯《Fe3O4: FORWARD》活動後，NMIXX自去年10月從首爾出發，展開全球巡演。對於奔波各地的她們而言，穩定的網路連線成為最重要的夥伴。

此次成為eSIM品牌代言人，不僅呼應品牌「記錄旅途中珍貴回憶與燦爛瞬間」的理念，也完美展現NMIXX在全球舞台上閃耀的形象。成員們也表示：「對這次合作感到非常興奮，迫不及待想在台北與粉絲見面！」

隨著全球演唱會市場逐步復甦，台灣也成為國際巨星爭相造訪的重要舞台。台北大巨蛋啟用後，吸引無數頂級藝人爭相踏上這個新世代的表演殿堂。而NMIXX作為韓國首位登上大巨蛋舞台的女團，將在味全龍主題日擔任壓軸演出，再次展現她們無可取代的魅力。

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