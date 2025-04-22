最火热的K-POP女团NMIXX，成为首位在台北大巨蛋开球的韩国女团！

NMIXX获选为eSIM品牌代言人，将首次踏上台北大巨蛋舞台，创下韩国女团首度於大巨蛋演出的纪录！尽管正值全球巡演中，NMIXX依然全速前进，成为数位时代最值得信赖的伙伴。

刚结束连续两场完售演出的NMIXX，透过五月天经典名曲〈恋爱ing〉向粉丝深情告白，将於4月27日味全龙主场比赛结束后进行特别表演，K-POP女团的魅力势必席卷台北大巨蛋！

NMIXX日前於台湾林口体育馆成功举办为期两天的实验型概念单独演唱会《NMIXX CHANGE UP: MIXX LAB IN TAIPEI》，现场气氛热烈，粉丝反应跟著台上律动，嗨翻全场。

此次她们成为DJB（Desire, Journey, Brilliant）旗下eSIM品牌代言人，并获中华职棒味全龙队之邀，将登上台北大巨蛋舞台，创下韩国女团首次在此举办演出的全新里程碑。

作为“韩国当红女团”的NMIXX，在林口两场演出中，以热门歌曲串烧与K-POP经典组曲，成功点燃现场气氛，更让粉丝大呼“台北演出真的好幸福！”



为了回馈在地粉丝，NMIXX特别翻唱台湾超人气乐团五月天的经典歌曲〈恋爱ing〉，以中文演唱传递真挚情感，为台湾粉丝留下难忘回忆。

结束迷你四辑《Fe3O4: FORWARD》活动后，NMIXX自去年10月从首尔出发，展开全球巡演。对於奔波各地的她们而言，稳定的网路连线成为最重要的伙伴。

此次成为eSIM品牌代言人，不仅呼应品牌「记录旅途中珍贵回忆与灿烂瞬间」的理念，也完美展现NMIXX在全球舞台上闪耀的形象。成员们也表示：「对这次合作感到非常兴奋，迫不及待想在台北与粉丝见面！」

随著全球演唱会市场逐步复苏，台湾也成为国际巨星争相造访的重要舞台。台北大巨蛋启用后，吸引无数顶级艺人争相踏上这个新世代的表演殿堂。而NMIXX作为韩国首位登上大巨蛋舞台的女团，将在味全龙主题日担任压轴演出，再次展现她们无可取代的魅力。

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