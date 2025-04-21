秀智隊友Min6月大婚：成miss A第一個新娘

女團miss A出身的成員Min即將在6月步入婚姻殿堂。

根據韓媒《體育朝鮮》的獨家報導，Min將於6月7日在首爾某地舉行婚禮。 準新郎是一位非演藝圈的企業家，兩人自2018年起低調交往，在7年深厚的信任與感情基礎上，終於修成正果，步入婚姻。考慮到準新郎是非公眾人物，Min將只邀請親近的家人、親戚與朋友參加婚禮。 婚禮將在安靜溫馨的氛圍中非公開進行。

隨著這次婚禮，Min也成為miss A成員中第一位踏入婚姻生活的人。 她表示婚後也將不放下作為藝人的熱情，持續進行多方面的活動。



1991年出生的Min，在JYP娛樂經歷了7年的練習生生活後，於2010年7月以miss A成員身份出道。 出道後推出了《Bad Girl Good Girl》、《Breathe》、《Good Bye Baby》、《我不需要男人》、《Hush》、《Touch》等多首熱門歌曲，受到了極大的喜愛。

自2017年離開JYP後，Min以個人歌手及音樂劇演員身份持續與粉絲見面，不僅發行了《Onion》、《Hit Me Up》等個人作品，還登上美國百老匯音樂劇《KPOP》的舞台，甚至出演了美國ABC電視台的《早安美國》，展現了活躍的全球活動。



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