IU&边佑锡《21世纪大君夫人》将於2026年上半播出！《单恋原声带#2》鲁尚炫&《恶缘》孔升妍加盟

MBC 全新韩剧《21世纪大君夫人》已确定於2026年上半年作为金土剧播出，并官宣了四位主演，人气与实力兼具的优秀组合就此诞生！

继人气歌手兼演员IU与《背著善宰跑》边佑锡确定出演MBC金土剧《21世纪大君夫人》后，曾在《柏青哥》、《单恋原声带#2》中给观众留下深刻印象的鲁尚炫，以及透过《恶缘》、《灾后调查日志》等展现多面角色魅力的孔升妍也确定加盟演出。



《21世纪大君夫人》以21世纪立宪君主制下的韩国为背景，讲述一位拥有一切却因平民身份而感到烦躁的财阀女性「成熙珠」，与身为王之子却无法拥有任何东西的悲情男子「李安大君：李完」，携手打破身分束缚、开创命运的身分逆转罗曼史。本作为2022年MBC电视剧剧本徵选中，获得评审一致好评而脱颖而出的最优秀作品。



【人物简介】

▼IU 将饰演拥有出众美貌、智慧与强烈胜负欲的企业经营者，同时也是身为平民出身的财阀家二女儿「成熙珠」。成熙珠为了获得唯一不属於自己的东西——「身分」，果断选择与李安大君展开契约婚姻。她与身处相似处境却作出不同选择的李安大君相遇后，人生也迎来重大转折。



▼边佑锡饰演的「李安大君：李完」是个除了王族身分以外什么也无法拥有的悲情人物。作为不能发光也不能发声的王室次子，他压抑著内心火焰过活，却因与生俱来的气质与魅力，被称为「国民最爱王族」。长期习惯隐藏自我、压抑情感的他，在遇到与自己相似却又不同的契约婚姻对象「成熙珠」后，内心也逐渐产生变化。曾以前作《背著善宰跑》中的怦然心动恋爱吸引全球粉丝的边佑锡，这回将变身为现代版王族人物，令人期待他如何诠释冷酷却又炙热的王子李安大君。



▼鲁尚炫饰演出身政治名门、同时是李安大君挚友且身居行政一把手的总理「闵政宇」。闵政宇自祖父、父亲之后继承总理职位，拥有完美的家庭背景、聪明头脑与出众外貌，是名列第一的理想女婿人选。与李安大君为从小一起长大的玩伴，彼此无所不谈，是亲密的挚友；与成熙珠是在学校的前后辈关系，在得知他们两人成为契约婚姻对象后，内心出现了动摇。



▼孔升妍饰演天生拥有「王妃命」的女子「尹依朗」。尹依朗出身四代皆出王妃的家族，从未怀疑过自己成为王妃的命运，是个「完美王妃」。比起「尹依朗」这个人，她选择了「王妃」这一命运，为了守住这份命运，即便面对任何情况也不断挣扎抗争的角色。



本剧由曾执导《金秘书为何那样》、《还魂》等作品的导演朴峻华执导。MBC制作人姜大善表示：「《21世纪大君夫人》是2022年MBC剧本徵选的得奖作品，拥有新颖题材、迷人角色及扎实剧情三大优势，是部极具魅力的作品。经过三年的优化企划开发过程，提升作品完成度，能与IU、边佑锡、鲁尚炫、孔升妍这些光是名字就让人安心的演员们合作，真有如插上翅膀一般。希望这部作品也能如《黑色太阳》、《如此亲密的背叛者》等过去由MBC剧本徵选诞生的作品一样，获得观众喜爱。充满才气的编剧刘雅仁，以及以浪漫演出功力闻名的朴峻华导演携手，预计将诞生出一部非常有意义的作品。」

《21世纪大君夫人》确定将於2026年上半年作为MBC金土剧播出，预计不久后将正式开拍。

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