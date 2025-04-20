NMIXX勇於嘗試音樂新風格！苦練一個月「戀愛ING」送台粉 許願嘗試粉絲推薦的地瓜球與蛋塔〜

出道3年，也多次造訪台灣的女團NMIXX，六位成員們Lily、Haewon、Sullyoon、Bae、Jiwoo和Kyujin也於4月19日及20日連續兩天在林口體育館進行演出，也抽空在20日下午演出前先與媒體們見面。





本次的票房成績依舊相當優異，讓NMIXX成員們也在現場開心歡呼，她們也表示在昨天進行第一場的演出，場地相當寬闊也有許多粉絲們前來現場，也期待稍晚今日第二場的演出，希望能與大家一起玩得更加開心。而她們也提到曾經與粉絲們在視訊通話時，有粉絲推薦了台灣美食地瓜球，於是讓老么Kyujin想嘗試看看，另外Bae也提到希望吃吃看台灣的蛋塔。







NMIXX來台演出時總是會精心準備中文的歌曲，咬字也非常標準，之前的演出曾帶來孫燕姿的「第一天」，而本次她們也選唱了五月天的「戀愛ING」給台灣粉絲們聽，NMIXX表示這首歌原本就很紅，而在她們了解歌詞之後，覺得很適合送給粉絲們，於是選唱了這首歌曲，經過了一個月的練習，昨日他們在舞台上演唱之後，粉絲們的反應也非常棒。







問到NMIXX這次有學習什麼新的中文呢？Bae忍不住向媒體們表演：「緊張緊張，但是，興奮興奮！」還搭配上可愛的表情與手勢，另外她也表示粉絲們總是對著她們大喊「我愛你！」為了回應粉絲們，她們也學會了「我愛你們」來表達對粉絲們的感謝。說到了本次新推出的專輯，Lily說明了許多本次的專輯概念，Haewon也提到NMIXX總是勇於迎向全新的挑戰，本次專輯的曲風跟以往相當不同，希望為NSWER帶來不同的一面。







NMIXX在海外巡迴演出時會如何分配房間？這也是粉絲們非常好奇的一個問題，她們表示其實是會用「爬梯子」這樣隨機的遊戲來決定的，或者是那場活動的內容可能分為兩人小組，也有可能以演出時的分組來決定室友。而作為團內MBTI唯一的J人，老么Kyujin表示雖然平時沒有太多困擾，但如果硬要說的話，就是每次海外巡演時隔天要吃早餐，她是會擬定好計畫幾點要下去吃飯的人，但想約姐姐們一起去，每次總是都失敗，因為姐姐們常常回答「看明天睡到幾點再決定」於是讓她有點小失落。







Haewon也是大家熟知的迷因專家，也時常被粉絲們Cue線上表演，為了滿足記者們的提問，Haewon今日更活潑地現場表演兩個迷因，一個是「來財來財」，一個是可愛的日文「露比醬〜嗨〜」，雖然表演完她露出有些不好意思的神情，但現場笑果十足，不愧是大家口中的迷因女王。訪談結束後NMIXX還不忘詢問記者是否會留下來看她們演出？一看見大家點頭，她們也露出相當興奮的神情，稍晚更在舞台上感謝記者們今日前來採訪並觀賞她們演出，相當有誠意也令媒體們驚喜又暖心。





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