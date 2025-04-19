SEVENTEEN珉奎&DK超爆笑「英熙live」情境劇！新歡&舊愛同時在我面前，第一視角令粉絲們超投入

你知道「英熙」是誰嗎？她和SEVENTEEN成員們有著超～緊密的關係，千萬不要錯過這部...滿足你各種幻想的現役人氣偶像直播live影片。（讓珉奎念念不忘，也讓DK溫柔對待，太令人羨慕了！！）

本週（17日）人氣男團 SEVENTEEN 無預警開啟了標題為「英熙live」（DK篇）的直播影片，用第一視角和男友DK見面，還巧遇了前男友珉奎，引發熱烈關注！！

開頭DK就熱情招待英熙，溫暖慰問+擁抱：「今天過得好嗎？」、「肚子餓不餓」、「我的擁抱很溫暖吧～」，讓粉絲們百分百心動，而影片在大約24分時，好友珉奎登場，表現得相當尷尬，還說是第一次見面。





就在DK短暫離開一下的空檔，劇情急轉直下！！珉奎：「你過得好嗎？DK應該不知道吧，我們過往的關係」、「我們是22歲認識嗎？都已經29歲了！」、「看到你現在這麼幸福，我也很開心」、「我去叫DK過來吧，我感覺我沒辦法待在這裡太久」各種懷念過往的試探，真的是太太太令人心慌啦！！！（不好意思，本人也很投入XD）



【影片】：我有定位時間，珉奎大約在24分時登場。

而「英熙」到底是誰呢？粉絲們估計都知道，其實就是成員們出道初期，偶爾會用這個名字來代替粉絲克拉（CARAT），直播時使用第一視角，讓粉絲們有種我好像是成員的好友or戀人般的感覺～。「英熙」這名字也是《魷魚遊戲》中的大型娃娃「英熙」，小學課本會出現的角色形象很普遍的名字。

▼另一部網友剪輯分享的「英熙live」，供參考：



大家看完了這個「英熙」live情境劇後，心情如何呢？？

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