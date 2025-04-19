《离婚保险》李栋旭将於日本东京举办粉丝见面会，展现他在海外的超高人气！

主演《孤单又灿烂的神—鬼怪》、《杀人者的购物中心》、《离婚保险》的人气演员「李栋旭」即将在日本东京举办粉丝见面会啦！！

18日，所属公司King Kong by Starship公开消息，李栋旭将於5月6日在东京国际论坛A厅举办2025李栋旭东京粉丝见面会《The Magical Moment》，并同步释出宣传海报。

在公开的海报中，李栋旭以梦幻的表情凝视镜头。他在光影之中闪耀的眼神，完美呼应粉丝见面会主题，营造出如魔法般的氛围。（简单来说就是帅～）



这次是李栋旭时隔约7年再次在日本举办粉丝见面会，消息一出便获得热烈回响，全场门票迅速售罄，甚至追加开放座位，再次印证他在全球的超高人气。据悉，李栋旭为了回报粉丝的厚爱，正准备多个精彩环节，希望带给大家一段欢乐时光。

李栋旭目前正在tvN月火剧《离婚保险》中饰演保险精算师「卢基准」，以浪漫喜剧代表性的演技同时带来心动与欢笑。近期他也透过电影《单身首尔》、Disney+原创影集《杀手们的购物中心》、电影《哈尔滨》等作品，以及季节问候、个人企划内容等多样面貌与粉丝见面，因此这次的粉丝见面会将会展现他什么样的新魅力，备受期待。

2025年李栋旭的海外粉丝见面会《The Magical Moment》将於5月6日在东京国际论坛A厅举行。

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