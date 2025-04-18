《苦盡柑來遇見你》「哈西叔」崔代勳做客《劉QUIZ》，親自炫技「蚊型單車」！網關心「辣椒會痛嗎」XD

原來《苦盡柑來遇見你》劇中「夫商吉」的「蚊型單車」鏡頭是演員崔代勳親自上陣拍攝，錄製《劉QUIZ》的下班路也不忘炫技一把，這位大叔真的很有喜感XD

演員崔代勳在Netflix感人劇集《苦盡柑來遇見你》中飾演道東里船長「夫商吉」，因口頭禪「哈西」（*韓文罵人起手式「哈，真是的」）而被觀眾笑稱為「哈西叔（학씨 아저씨）」。劇中他從年輕時的浮誇囂張大男人一路演到老年的邋遢孤獨模樣，暴躁的傲氣似乎也被歲月磨平了棱角，開始牽掛紛紛離家的子女和老婆。





一有機會和前妻相處，夫商吉居然在她面前大秀單車技術，笨拙又搞笑的模樣堪比老孔雀開屏，成為該劇名場面之一XD



학씨 자전거타면서 지랄발광하는거 개쳐웃겨진짜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ왜저래ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/3CRIqNOdO7 — 시루 (@siroo65764) March 29, 2025

昨日，一向擅長邀請熱點人物的采訪談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》通過SNS公開了崔代勳的下班路影片，看到他親自表演劇中的「蚊型單車」，令很多觀眾驚歎原來沒有吊威亞或用替身、 核心肌群超強，還有網友擔心他「辣椒會不會痛」XD



此外，2002年出道的演員崔代勳，曾出演《新娘面具》《愛的迫降》《模範刑警2》《非常律師禹英禑》等多部知名作品，穩紮穩打地累積了深厚的演技實力。 他於2015年與「韓國小姐」出身的演員張允書結婚，育有一女。 崔代勳出演的《劉QUIZ ON THE BLOCK》將於本月23日播出，令人期待他在鏡頭之外的另一面。





Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞