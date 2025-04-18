《苦尽柑来遇见你》「哈西叔」崔代勋做客《刘QUIZ》，亲自炫技「蚊型单车」！网关心「辣椒会痛吗」XD

原来《苦尽柑来遇见你》剧中「夫商吉」的「蚊型单车」镜头是演员崔代勋亲自上阵拍摄，录制《刘QUIZ》的下班路也不忘炫技一把，这位大叔真的很有喜感XD

演员崔代勋在Netflix感人剧集《苦尽柑来遇见你》中饰演道东里船长「夫商吉」，因口头禅「哈西」（*韩文骂人起手式「哈，真是的」）而被观众笑称为「哈西叔（학씨 아저씨）」。剧中他从年轻时的浮夸嚣张大男人一路演到老年的邋遢孤独模样，暴躁的傲气似乎也被岁月磨平了棱角，开始牵挂纷纷离家的子女和老婆。





一有机会和前妻相处，夫商吉居然在她面前大秀单车技术，笨拙又搞笑的模样堪比老孔雀开屏，成为该剧名场面之一XD



학씨 자전거타면서 지랄발광하는거 개쳐웃겨진짜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ왜저래ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/3CRIqNOdO7 — 시루 (@siroo65764) March 29, 2025

昨日，一向擅长邀请热点人物的采访谈话节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》通过SNS公开了崔代勋的下班路影片，看到他亲自表演剧中的「蚊型单车」，令很多观众惊叹原来没有吊威亚或用替身、 核心肌群超强，还有网友担心他「辣椒会不会痛」XD



此外，2002年出道的演员崔代勋，曾出演《新娘面具》《爱的迫降》《模范刑警2》《非常律师禹英禑》等多部知名作品，稳扎稳打地累积了深厚的演技实力。 他於2015年与「韩国小姐」出身的演员张允书结婚，育有一女。 崔代勋出演的《刘QUIZ ON THE BLOCK》将於本月23日播出，令人期待他在镜头之外的另一面。





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