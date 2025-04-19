SEVENTEEN珉奎&DK超爆笑「英熙live」情境剧！新欢&旧爱同时在我面前，第一视角令粉丝们超投入

你知道「英熙」是谁吗？她和SEVENTEEN成员们有著超～紧密的关系，千万不要错过这部...满足你各种幻想的现役人气偶像直播live影片。（让珉奎念念不忘，也让DK温柔对待，太令人羡慕了！！）

本周（17日）人气男团 SEVENTEEN 无预警开启了标题为「英熙live」（DK篇）的直播影片，用第一视角和男友DK见面，还巧遇了前男友珉奎，引发热烈关注！！

开头DK就热情招待英熙，温暖慰问+拥抱：「今天过得好吗？」、「肚子饿不饿」、「我的拥抱很温暖吧～」，让粉丝们百分百心动，而影片在大约24分时，好友珉奎登场，表现得相当尴尬，还说是第一次见面。





就在DK短暂离开一下的空档，剧情急转直下！！珉奎：「你过得好吗？DK应该不知道吧，我们过往的关系」、「我们是22岁认识吗？都已经29岁了！」、「看到你现在这么幸福，我也很开心」、「我去叫DK过来吧，我感觉我没办法待在这里太久」各种怀念过往的试探，真的是太太太令人心慌啦！！！（不好意思，本人也很投入XD）



【影片】：我有定位时间，珉奎大约在24分时登场。

而「英熙」到底是谁呢？粉丝们估计都知道，其实就是成员们出道初期，偶尔会用这个名字来代替粉丝克拉（CARAT），直播时使用第一视角，让粉丝们有种我好像是成员的好友or恋人般的感觉～。「英熙」这名字也是《鱿鱼游戏》中的大型娃娃「英熙」，小学课本会出现的角色形象很普遍的名字。

▼另一部网友剪辑分享的「英熙live」，供参考：



大家看完了这个「英熙」live情境剧后，心情如何呢？？

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