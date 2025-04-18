aespa WINTER為《機智住院醫生生活》獻唱OST，本週第三集中公開

女團aespa成員Winter為tvN新劇《機智住院醫生生活》演唱OST。

製作公司「Studio MaumC」表示，將於本月19日下午公開《機智住院醫生生活》第三首OST〈那樣的日子〉。這首歌將為觀眾和劇中的住院醫師們傳遞應援訊息。

〈那樣的日子〉是一首抒情歌曲，以溫暖的歌詞與旋律為特色，內容講述在沒有特別理由卻感到疲憊、感到孤單的日子中，給予聆聽者撫慰與安慰。歌詞中如「吹來的風，沒來由流下的眼淚」、「掠過的風，沒來由拭去的淚水」等句子，撫慰了辛苦的一天。Winter以清澈溫柔的音色詮釋這首歌曲，製作人表示：「Winter展現了與過去截然不同的氛圍，憑藉深厚的歌唱實力，使這首歌找到了真正的主人。」



此前，Winter曾為電視劇《與惡魔有約》演唱OST〈With You〉，也曾與隊友寧寧（NingNing）一起演唱《我們的藍調時光》中的〈ONCE AGAIN〉，還參與了《玉氏夫人傳》的OST〈獻呈戀書〉。



另一方面，《機智住院醫生生活》是《機智醫生生活》的衍生劇，講述夢想成為優秀醫師的一年級住院醫生們的成長故事。第3集將於4月19日播出。

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