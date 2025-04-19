李帝勋开启「分身术」模式！《信号2》《模范计程车3》双剧并行：今年人生已消失

「收视率保证」李帝勋近日接受韩媒《SPOTV NEWS》专访时，首度披露同时拍摄《Signal 信号2》与《模范计程车3》的真实状态。 这位有著「季播剧专业户」著称的演员坦言：「现在每天睁开眼就是协商拍摄日程，干脆对制作方说『随便安排吧』，今年我的人生已经不存在了。」

正在jtbc热播剧《协商的技术》中化身银发谈判专家「尹周浩」的李帝勋，刚结束与安畔锡导演的首度合作便无缝衔接投入两部国民剧续集拍摄。 他透露目前正通过「精密时间管理」协调行程：「即使只拍一部剧，调整档期都困难重重，更何况现在是两部剧并行。我只能把自己完全交给制作团队，告诉他们『随便用我吧（要用就用）』。 我已经决定就这样跟著安排走了。」



对於高强度的工作节奏，李帝勋展现出职业演员的觉悟：「与其抱怨环境，我更常反思自身不足。虽然曾连续三四天无法回家时质疑过『这样演戏对吗』，但现在反而充满感激——38岁的我还能同时挑战不同角色，这是多么幸运的事」。



面对「如何平衡工作与生活」的提问，李帝勋笑称：「今年我就放弃了，今年我只想好好地耕耘这些作品。能够再次透过季播剧演出，我真的非常感谢与开心。现在只希望能健康且顺利地完成拍摄。现在唯一愿望是健康完成拍摄，用更好的表演回报观众长久以来的等待。」



值得注意的是，此次《模范计程车3》延续原班人马，「彩虹运输五人帮」李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝全员回归的消息，早前已引发剧迷狂欢。而《Signal 信号2》作为悬疑神剧续作，自宣布制作起便备受期待，李帝勋此前多次公开表达对续集的信念，此次亲自证实拍摄进展更让粉丝激动不已。



这位以《信号》、《模范计程车》系列奠定地位的实力派，正用「地狱级」行程诠释著对表演的极致追求。随著两部续作进入制作高潮，今、明两年的韩剧战场或将再度见证「李帝勋效应」的爆发。

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