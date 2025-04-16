「世界級偶像在眼前」池藝恩壓力爆表！揭密「躲Jin真相」：BTS光環太強大，怕被罵到不敢搭話

日前，Netflix原創綜藝《旗安的奇趣民宿》（《令人抓狂的旗安莊》）於首爾鐘路區舉辦記者會，主演旗安84、BTS成員Jin與池藝恩現場揭露這檔「史上最累民宿節目」的幕後秘辛。 三人互動火花四射，更意外曝光跨界明星們的暖心合作模式。

以「MZ世代忙內」身分加入的池藝恩坦言：「初次見到Jin前輩時，腦中不斷浮現『這可是世界級偶像』的念頭，緊張到刻意保持距離，可是在那個空間裡其實無法保持距離。」Jin則回應道：「第一次見到BTS的人，會覺得如果和我們變親會被罵，這讓大家很難靠近我。所以我反而會更主動地接近他們。」他主動破冰的溫暖舉動讓她迅速改觀：「拍攝第三天我就完全卸下心防，現在對我來說BTS等同於Jin歐巴！」這番真情告白全場引發笑聲。



身兼新手老闆與節目核心的旗安84更語出驚人：「開拍三天內，池藝恩和我都因壓力爆哭，唯獨Jin像定海神針般全場掌控。」他透露Jin不僅需要完成各種任務，更在成員情緒崩潰時擔任心靈支柱，「若沒有他，節目根本無法完成」。

面對搭檔們的盛讚，Jin展現一貫幽默：「確實很辛苦，但也不是那種受不了的累。 可能是我一直以來都過得很忙吧。 不過看到池藝恩和旗安84都那麼辛苦，讓我也開始懷疑『真的那麼累嗎？』這樣想也蠻有趣的。」



這檔由《孝利家的民宿》黃金團隊打造的突破性綜藝，以漂浮於鬱陵島海域的「奇趣民宿」為舞台，這裡沒有傳統的門，擁抱旅客的是一場攀岩入場的挑戰; 獨特的用餐形式則是徒手進食的「赤手美食秀」，節目一開播便登上Netflix韓國人氣榜第一名並穩居榜首。



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