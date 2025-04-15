破天荒！ASTRO时隔3年开演唱会，退团ROCKY也加入！海报剪影六人包括文彬ㅠㅠ

男团ASTRO所属经纪公司Fantagio昨（14）日宣布专场演唱会好消息，「六人体」引发粉丝AROHA激动。

Fantagio公告ASTRO成员们近日正准备特别单曲〈Twilight〉发行，讨论过程中提到了演唱会，因此公司提议举行开启第四次专场演唱会「The 4th ASTROAD [Stargraphy]」，「因为比任何人都还期待和AROHA在一起的时光，所以ASTRO成员也表现了强烈的意志，所以计画了此次演唱会」。

「再者，由於是时隔许久以『ASTRO』名义进行的演唱会，本公司和成员们经过深入讨论后，向ASTRO前成员ROCKY提议一同参与此次演唱会。透过ASTRO成员和ROCKY的合作，为了带来能唤起ASTRO和AROHA珍贵回忆的舞台，参与此次演出的ROCKY，将和ASTRO成员一同表演曾参与过的歌曲。」

「为了给长时间等待ASTRO舞台的AROHA而准备的『ASTRO专场演唱会』，会尽最大努力让ASTRO、ROCKY和AROHA留下温暖且有意义的瞬间。」Fantagio公告文末还请大家多多支持并喜爱ASTRO成员和ROCKY。

「让退团成员回到原团活动」，虽然是ASTRO暂时的特别活动，但可以说是破天荒、K-POP首例。K-POP过往顶多是许久未活动的团，多年后重新集结不同代成员以活动，如K-ARA或U-KISS就出现不曾合作过的成员重新组团，Fantagio和ASTRO此计画更像是「欲重现最完整的完整体」，从海报可窥知一二。



Fantagio目前公告的演唱会海报是六人剪影，六人即出道成员MJ、JIN JIN、车银优、文彬、ROCKY与尹产贺，逝世的文彬也在内，AROHA怎能不激动？ROCKY 2022年10月传出「公费谈恋爱」，隔年2月便结束合约退团，同年4月19日文彬过世。文彬的离世让成员与ROCKY都非常痛心，过几日正是他离开的两周年。

文彬离开后，ASTRO便较少有完整体活动，较大的活动即去年发行出道8周年纪念单曲〈Circles〉，再来便是今年的9周年纪念单曲〈Twilight〉，此次「The 4th ASTROAD [Stargraphy]」更是时隔3年开启。



ASTRO成员昨直播时亦解释文彬生前常说「很想念六成员一同表演的画面，想再一起表演」，所以才促成此演唱会。AROHA都表示很感动，很感动有ROCKY且文彬也在。



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