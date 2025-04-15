《機智住院醫生生活》每週都會有《機醫》相關人物特別出演！申沅昊PD搶先「劇透」：本週是他登場

tvN土日劇《機智住院醫生生活》今日（15）下午進行製作組就作品進行交流談話，申沅昊創作者和李旻樹導演出席。

《機智住院醫生生活》由 高允貞、申始雅、姜有皙、韓藝智、鄭準元主演，講述在「鐘路律帝醫院」婦產科工作一年的住院醫師們經過迂迴曲折成長爲大人的過程，是《機智醫生生活》的衍生劇。



第1集以 3.7% 的收視率開局，第2集收視率上升到 4.0%。申沅昊PD說：「如果是我的電視劇，在首播後收視率出來我也會盡量裝作淡定。但是這次有種成爲父母的感覺，感覺很欣慰，也很激動。雖然看了數十次，但還是以爸爸的心情看了第1集，結果在數值上也很不錯，到處都說看得很開心，所以我也很開心。



在第2集中，秋敏荷（安恩真 飾）突然登場而成爲話題，申沅昊PD也表示：「幾乎每集都有《機智醫生生活》相關人物特別出演。有些是有趣的戲、有些將成爲作品的重要紐帶。」接著，他還搶先「劇透」說：「本週金雋婠將出演，想念的朋友們一定要看！」金雋婠是鄭敬淏在《機智醫生生活》飾演的角色，他會以什麼樣的形式登場？也備受期待！



被問到《機智住院醫生生活》今後會以什麼樣的魅力吸引觀眾？李旻樹導演說：「與其說我們的電視劇是關於職業群的故事，不如說是在某一天突然以同期相識的四位朋友，從剛開始不熟逐漸變得親近，在描繪化學反應的同時，我覺得會有優勢。」申沅昊PD也補充：「我們的電視劇展現了一步一步成長的過程，我還是覺得孩子們出現在畫面上演戲很可愛死了，光是看著他們成長，應該就已經被深深吸引了吧。」



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