《机智住院医生生活》每周都会有《机医》相关人物特别出演！申沅昊PD抢先「剧透」：本周是他登场

tvN土日剧《机智住院医生生活》今日（15）下午进行制作组就作品进行交流谈话，申沅昊创作者和李旻树导演出席。

《机智住院医生生活》由 高允贞、申始雅、姜有皙、韩艺智、郑准元主演，讲述在「钟路律帝医院」妇产科工作一年的住院医师们经过迂回曲折成长爲大人的过程，是《机智医生生活》的衍生剧。



第1集以 3.7% 的收视率开局，第2集收视率上升到 4.0%。申沅昊PD说：「如果是我的电视剧，在首播后收视率出来我也会尽量装作淡定。但是这次有种成爲父母的感觉，感觉很欣慰，也很激动。虽然看了数十次，但还是以爸爸的心情看了第1集，结果在数值上也很不错，到处都说看得很开心，所以我也很开心。



在第2集中，秋敏荷（安恩真 饰）突然登场而成爲话题，申沅昊PD也表示：「几乎每集都有《机智医生生活》相关人物特别出演。有些是有趣的戏、有些将成爲作品的重要纽带。」接著，他还抢先「剧透」说：「本周金隽婠将出演，想念的朋友们一定要看！」金隽婠是郑敬淏在《机智医生生活》饰演的角色，他会以什么样的形式登场？也备受期待！



被问到《机智住院医生生活》今后会以什么样的魅力吸引观众？李旻树导演说：「与其说我们的电视剧是关於职业群的故事，不如说是在某一天突然以同期相识的四位朋友，从刚开始不熟逐渐变得亲近，在描绘化学反应的同时，我觉得会有优势。」申沅昊PD也补充：「我们的电视剧展现了一步一步成长的过程，我还是觉得孩子们出现在画面上演戏很可爱死了，光是看著他们成长，应该就已经被深深吸引了吧。」



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻