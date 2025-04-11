崔丹尼爾繼《全干視》，《Running Man》「被迫」曝光在家蓬頭垢面呆萌模樣！

曾演《穿透屋頂的HighKick》、《學校2013》、《超完美秘書》（神級秘書、Jugglers）等劇的演員崔丹尼爾，繼去年登上《全知干預視角》後簡直開啟綜藝大門，日前在《Running Man》因笑果十足也被延攬成短期租借成員！

《Running Man》歡迎他的第一天就想出整人企劃(?)，騙他下午2點才錄影，但一大早就跑去他家突擊。崔丹尼爾鬍渣未刮加上亂髮開門，不枉費《Running Man》為他冠上「被困在聰慧外表的大叔靈魂」、「充滿光洙感覺的傻大個」形容詞與稱號。



崔丹尼爾完全不知道成員們為何要來他家，自在地抓肚子搔癢、拿著水壺就口就喝、積極推銷(?)自己愛喝的檸檬水還有剛買的蜂蜜……幾乎重現他在《全知干預視角》的情景！皇帝不急急死太監，成員們為了任務不停暗示他刮鬍子洗漱以準備出門，他都無關緊要，不過他至少還能看出成員們的意圖，不至於太過「傻」XD，但還是慢吞吞準備……又出現了「塗刮鬍泡卻忘記刮鬍子」、「光著上身跑來跑去」的呆萌奇景。



觀眾都覺得非常好笑，留言包括「還以為丹尼爾有其他任務哈哈，不能出門的任務」、「新版的瘋子」、「崔丹尼爾真的太棒了哈哈」、「和旗安84又不太一樣很獨特，個性看起來特別好」、「對崔丹尼爾很有好感啊！《HighKick》人氣很高的時候都沒興趣，原來是這麼可愛的人」、「這是什麼新穎人物設定」、「在靜頭前卻不想洗漱還光著身子面對，有點不能理解顆顆，超乎常理的人」……等等。



順便回顧回顧崔丹尼爾的《全知干預視角》特輯吧！當時觀眾都沒想過總在戲劇裡演高智商角色的他，竟是如此純真特別的人，完全沒有形象包袱！香港觀眾可至黃Viu收看翻譯版本（《全知干預視角2024》301、308集）！



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