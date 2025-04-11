崔丹尼尔继《全干视》，《Running Man》「被迫」曝光在家蓬头垢面呆萌模样！

曾演《穿透屋顶的HighKick》、《学校2013》、《超完美秘书》（神级秘书、Jugglers）等剧的演员崔丹尼尔，继去年登上《全知干预视角》后简直开启综艺大门，日前在《Running Man》因笑果十足也被延揽成短期租借成员！

《Running Man》欢迎他的第一天就想出整人企划(?)，骗他下午2点才录影，但一大早就跑去他家突击。崔丹尼尔胡渣未刮加上乱发开门，不枉费《Running Man》为他冠上「被困在聪慧外表的大叔灵魂」、「充满光洙感觉的傻大个」形容词与称号。



崔丹尼尔完全不知道成员们为何要来他家，自在地抓肚子搔痒、拿著水壶就口就喝、积极推销(?)自己爱喝的柠檬水还有刚买的蜂蜜……几乎重现他在《全知干预视角》的情景！皇帝不急急死太监，成员们为了任务不停暗示他刮胡子洗漱以准备出门，他都无关紧要，不过他至少还能看出成员们的意图，不至於太过「傻」XD，但还是慢吞吞准备……又出现了「涂刮胡泡却忘记刮胡子」、「光著上身跑来跑去」的呆萌奇景。



观众都觉得非常好笑，留言包括「还以为丹尼尔有其他任务哈哈，不能出门的任务」、「新版的疯子」、「崔丹尼尔真的太棒了哈哈」、「和旗安84又不太一样很独特，个性看起来特别好」、「对崔丹尼尔很有好感啊！《HighKick》人气很高的时候都没兴趣，原来是这么可爱的人」、「这是什么新颖人物设定」、「在静头前却不想洗漱还光著身子面对，有点不能理解颗颗，超乎常理的人」……等等。



顺便回顾回顾崔丹尼尔的《全知干预视角》特辑吧！当时观众都没想过总在戏剧里演高智商角色的他，竟是如此纯真特别的人，完全没有形象包袱！香港观众可至黄Viu收看翻译版本（《全知干预视角2024》301、308集）！



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