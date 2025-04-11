[好片推薦]《精奇大家庭》李昇基遁入空門後才懂父母心！意外找上門的孩子改變他的一生

今日即將上映的《精奇大家庭》是令人又哭又笑的親情溫馨喜劇，主演金倫奭以及李昇基在片中飾演父子，不過兩人的關係幾乎降至冰點。某天一對小兄妹意外找上門，讓這對父子的關係也產生極大變化。

《精奇大家庭》劇情描述一間人氣超旺餃子店「平滿屋」的老闆（金倫奭飾），雖然富有但有點吝嗇，兒子文錫（李昇基飾）原本是位醫師，卻在母親過世後出家成為僧侶，父子僅在祭祀時能見面，關係不佳。某天一對育幼院來的小兄妹，自稱是文錫的兒子與女兒，打亂了這對父子原本的生活……



片中呈現的是兩代的親情糾葛，加上現代人的不孕題材，讓本片增加許多看點。餃子店老闆在妻子離世後，兒子也出家，孤獨的他只能偶爾看著電視中講授佛法的兒子，期待祭祀日與他見面。不過這位父親一輩子相當孤單，在韓戰時就失去了妹妹，在孤兒院度過青春，因此他遇見了一對前來與「父親」相認的小兄妹，感到又驚又喜，同時也希望他們不要經歷年輕時自己與妹妹分離的痛苦。加上非常羨慕同齡人含飴弄孫的樣子，讓他直接張開手臂擁抱這兩個可愛又懂事的孩子。



片中飾演僧人的李昇基，為了生病的母親而認真讀醫大成為醫師，母親卻在他前往海外進行義務醫療時離世，令他悲慟不已，萬念俱灰而決定出家，不過當時的師父給他的一生課題就是「母親」，希望他能夠在僧侶生活中尋找的母親的真義。尤其現實生活中的李昇基也已當上爸爸，他也曾表示因為生了孩子才懂得父母的心情，也逐漸與自己的父母拉近了關係。



片中偶然出現了兩個孩子說是文錫的兒女，讓他憶起大學時期曾因教授的要求而捐精500多次！可說是子孫滿天下了。在照顧這對小兄妹的過程中，他發現父親比他更加投入，更想真正成為爺爺，也在那一瞬間讓他頓悟了何謂母親，血緣之外，不求回報的付出才是最難能可貴的。甚至有一場戲他無預警被拉去為人誦經，但卻因想起自身遭遇而流下眼淚，也令觀眾們感動不已。



韓國知名影帝級演員金倫奭，觀眾們對他的印象以《老千》、《追擊者》、《黃海追緝》、《黑祭司們》、《露梁：死亡之海》等等為主，這次挑戰親情喜劇演出更是冷面笑匠，當他相當慈祥看著兩位小童星的樣子，真的流露出非常愛小孩的爺爺目光，那一年代的父親是威權的，即使想念兒子也不會直接說出口，只能逼他在祭祀時回家，見了面也沒有一句好話，是相當典型的父親。不過透過照顧兩個小孩的過程中，也拉近了與兒子之間的距離，生活也變得更加豐富有趣。《精奇大家庭》展現溫馨又有趣的親情，4月11日全台正式上映。



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