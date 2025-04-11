瘋狂私生飯擅自闖入家中！Super Junior隊長利特警告：「再發生會公開身份和報警」

私生飯的行為真的很可惡，大家還是要尊重藝人的隱私當個理性的粉絲啊！

Super Junior 隊長利特10日在自己的 IG 限時動態上寫下：「擅自闖入家中，最近也有瘋狂的私生飯，這讓我很驚訝，這已經是第二次了。」他接著警告說：「如果再次發生這種情況，我將會公開身份並報警處理。」



而利特過去也曾多次訴苦說自己飽受私生飯干擾所苦，2012年曾表示「入伍前一天，私生飯一直跟著我。」2017年因爲私生飯，手機號碼被泄露，讓他發文：「請不要在半夜的時候電話還有傳送kakaotalk給我，我的號碼好像是在海外被洩露了，因為我白天很早就要去參與錄製，放過我一次吧，請在白天的時候打吧，拜託了。」 但是私生飯干擾仍在持續，之後直播也曾因私生飯打電話來而被強制結束。



另外，Super Junior 今年迎來20週年，他們也準備多樣的活動，除了綜藝節目《睜眼一看Super TV》外，還計劃推出專輯、快閃店、展覽、演唱會巡演等。而20週年紀念展覽「SUPER RECORDS」也在今日公開將在4月25日至5月18日在首爾 MALL OF K 舉行。



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