《機醫》「99s」特別出演《機智住院醫生生活》！申沅昊PD爆料：鄭敬淏＆金大明每集都想出演 XD

鄭敬淏、金大明竟然每集都想出演！申沅昊PD趕快安排《機智的醫生生活》第三季啊～ XD
《機智住院醫生生活》是《機智的醫生生活》的衍生劇，講述在「鐘路律濟醫院」婦產科工作一年的住院醫師們經過迂迴曲折成長爲大人的過程。因爲是衍生篇，所以《機智醫生生活》「99s五人幫」曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都特別出演的消息也成爲話題。
在製作發佈會上，申沅昊PD也表示：「（《機醫》99s）非常爽快地答應了，鄭敬淏、金大明還追問『為什麼不是每集都出來，甚至希望不要使用特別出演這個詞，直接放進出演者裡』，非常感謝他們把衍生劇當成自己的作品一樣。來到現場後，因為他們也沒有和住院醫生在現場見過面，所以都很認生，非常小心謹慎，直到住院醫生們先走近後，才慢慢變得親近。」
高允貞也表示：「其實我們都是內向型（I人），光是看著他們在眼前演戲就已經是學習了，他們有很多值得學習的地方。雖然沒有詢問演技的建議，但是因爲觀察和觀看，即使拍攝結束，只要有前輩們出現在下一場戲中，我都會留下來觀看和感嘆。」
另外，《機智住院醫生生活》由參與《請回答1988》、《機智醫生生活》金宋熙作家執筆，《Drama Special－污跡》、《為你心動》李民秀導演執導。《機智醫生生活》和《請回答》系列的申沅昊導演和李祐汀作家作爲創作者參與其中，將在明晚（12日）首播。
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