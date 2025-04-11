《机医》「99s」特别出演《机智住院医生生活》！申沅昊PD爆料：郑敬淏＆金大明每集都想出演 XD

郑敬淏、金大明竟然每集都想出演！申沅昊PD赶快安排《机智的医生生活》第三季啊～ XD
《机智住院医生生活》是《机智的医生生活》的衍生剧，讲述在「钟路律济医院」妇产科工作一年的住院医师们经过迂回曲折成长爲大人的过程。因爲是衍生篇，所以《机智医生生活》「99s五人帮」曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都特别出演的消息也成爲话题。
在制作发布会上，申沅昊PD也表示：「（《机医》99s）非常爽快地答应了，郑敬淏、金大明还追问『为什么不是每集都出来，甚至希望不要使用特别出演这个词，直接放进出演者里』，非常感谢他们把衍生剧当成自己的作品一样。来到现场后，因为他们也没有和住院医生在现场见过面，所以都很认生，非常小心谨慎，直到住院医生们先走近后，才慢慢变得亲近。」
高允贞也表示：「其实我们都是内向型（I人），光是看著他们在眼前演戏就已经是学习了，他们有很多值得学习的地方。虽然没有询问演技的建议，但是因爲观察和观看，即使拍摄结束，只要有前辈们出现在下一场戏中，我都会留下来观看和感叹。」
另外，《机智住院医生生活》由参与《请回答1988》、《机智医生生活》金宋熙作家执笔，《Drama Special－污迹》、《为你心动》李民秀导演执导。《机智医生生活》和《请回答》系列的申沅昊导演和李佑汀作家作爲创作者参与其中，将在明晚（12日）首播。
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