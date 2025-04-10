超強創作實力派韓國歌手黃致列相隔兩年來台北開唱！攜新輯回歸5月10/11帶BAND連開兩場，4/13門票開賣！

韓國知名創作實力派歌手黃致列即將在5月10日、11日於Legacy Max 信義劇場舉辦《2025 黃致列 Hwang Chi Yeul CONCERT in TAIPEI》演唱會，這是他相隔兩年再次來台北，也是他2月底發行新專輯後，讓許多期待已久的粉絲興奮不已，「兩年真的是等太久了，我好想念大家！」寵粉出名的黃致列心念粉絲，為了答謝粉絲的支持，本次演唱會節目內容全新升級，將帶著樂團的華麗陣容呈現給大家，想念他的粉絲大人們務必筆記演唱會門票將於4月13日透過KKTIX正式開賣！

黃致列以獨特嗓音與深情演繹風格著稱，擔任過很多偶像團體的聲樂老師，擁有超強歌唱實力，從2016年參加陸綜《我是歌手4》暴紅之後，在華人地區累積相當多的粉絲，被粉絲膩稱「歌手大人」，過去來台北粉絲接機必是盛況空前，親民的程度也讓他成為新聞焦點。

黃致列近年馬不停蹄在各城市舉行演唱會，今年2月才唱完釜山場， 接著3月份在首爾及成都等地舉辦簽售會，終於輪到台北。最值得一提的是5月10日、11日這兩場台北演唱會，將是他在今年2月底推出第三張正規專輯《All Of Me》之後，首場海外專場演唱會。



《All Of Me》這張新專輯是黃致列時隔6年再度發表韓語正規專輯，專輯名稱故名思義正是想把黃致列的一切展現給大家，專輯中十首歌曲的歌詞全部由他填詞，其中《夜空中(Night Sky)》和《美夢(Beautiful Dream)》兩首歌更是由他親自作曲，再度充分發揮他的音樂才華，令粉絲相當期待能聽到新歌首唱！

此外，黄致列也不斷自我挑戰，歌而優則演，首次擔任微電影《同行》的男主角，這是黄致列出道以來首次主演電影，初試啼聲即獲得影評的肯定，該片同時入選第27屆富川國際奇幻影展（BIFAN）及獲邀參展第19屆大阪亞洲電影節（OAFF）焦點單元，《同行》電影主題曲也是由黃致列親自演唱，5月10日、11日的台北演唱會的歌單中，預料有意想不到的驚喜。

《2025 黃致列 Hwang Chi Yeul CONCERT in TAIPEI》演唱會將帶來黃致列全新專輯的感動之作，加上黃致列本身超群的舞蹈實力，這次演唱會內容將與以往不同，除了全新的歌單、全新的舞蹈之外，還有意想不到的COVER曲，帶BAND共同演出，讓大家近距離感受他極具爆發力的歌聲與舞台魅力，除此之外，5月9日還會有一場面對面簽名會，粉絲大人們千萬別錯過與歌手大人共度難忘的溫馨5月！

5月9日簽名會以及5月10、11日演唱會售票及福利等進一步相關訊息公告，請關注亞士傳媒臉書專頁：https://www.facebook.com/asiamedia.com.tw



【2025 黃致列 Hwang Chi Yeul CONCERT in TAIPEI】

演出日期：2025年5月10日18：00

2025年5月11日17：00

演出地點：信義劇場Legacy MAX（台北新光三越A11 6F）

演出地址：台北市信義區松壽路11號6樓

購票方式：KKTIX售票網站及全家便利商店機台

開賣時間：第一場2025年4月13日12:00

第二場2025年4月13日13:00

主辦單位：亞士傳媒Asia Media

經紀公司：TEN2 Entertainment

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